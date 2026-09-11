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Međunarodni turnir u kuglanju za slepe i slabovide „Trofej Beograda 2026” biće održan u subotu, 12. septembra, u Banji Junaković u Apatinu, najavljeno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Turnir počinje u 10 časova, a očekuje se učešće do 40 takmičara iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Takmičenje se održava po IBSA pravilima, po kategorijama, ekipno i pojedinačno.

Ovaj sportski događaj organizuje Sportsko-rekreativno društvo slepih Beograda „Napredak”.

Kurir.rs/Beograd.rs

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