Ovaj sportski događaj organizuje Sportsko-rekreativno društvo slepih Beograda „Napredak”.
Turnir počinje u 10 časova
TROFEJ BEOGRADA 2026: Međunarodni turnir u kuglanju za slepe i slabovide u subotu
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Međunarodni turnir u kuglanju za slepe i slabovide „Trofej Beograda 2026” biće održan u subotu, 12. septembra, u Banji Junaković u Apatinu, najavljeno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.
Turnir počinje u 10 časova, a očekuje se učešće do 40 takmičara iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Takmičenje se održava po IBSA pravilima, po kategorijama, ekipno i pojedinačno.
Ovaj sportski događaj organizuje Sportsko-rekreativno društvo slepih Beograda „Napredak”.
Kurir.rs/Beograd.rs
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