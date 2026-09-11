Tokom noći nije bilo saobraćajnih nezgoda, a ekipe Hitne pomoći najviše su intervenisale zbog hroničnih i psiholoških tegoba, kao i alkoholisanih osoba.
Beograd
HITNA POMOĆ IMALA PUNE RUKE POSLA: Najviše intervencija zbog hroničnih pacijenata i osoba u alkoholisanom stanju
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Tokom protekle noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda, dok su ekipe Hitne pomoći imale ukupno 98 intervencija, rečeno je agencijama iz ove službe.
Kako je navedeno, 22 intervencije obavljene su na javnim mestima, a noć u glavnom gradu protekla je relativno mirno.
Najviše poziva bilo je zbog hroničnih i psiholoških pacijenata, dok su na javnim mestima ekipe Hitne pomoći najčešće intervenisale zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Kurir.rs
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