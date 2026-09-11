Slušaj vest

Tokom protekle noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda, dok su ekipe Hitne pomoći imale ukupno 98 intervencija, rečeno je agencijama iz ove službe.

Kako je navedeno, 22 intervencije obavljene su na javnim mestima, a noć u glavnom gradu protekla je relativno mirno.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih i psiholoških pacijenata, dok su na javnim mestima ekipe Hitne pomoći najčešće intervenisale zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradPO PODNE NESTAJE STRUJE NA NOVOM BEOGRADU! Elektrodistribucija objavila spisak isključenja, najduža lista u Surčinu, na udaru još tri gradske opštine
Brojilo
BeogradTROFEJ BEOGRADA 2026: Međunarodni turnir u kuglanju za slepe i slabovide u subotu
Screenshot 2026-09-10 134126.png
BeogradBESPLATAN IZLET! Novobeograđani uživali u Sremskim Karlovcima
Screenshot 2026-09-10 121822.png
BeogradZAVRŠENA VELIKA REKONSTRUKCIJA ZVEČANSKE! Novi prostor prilagođen deci, objekat dobio 200 mesta
zvecanska-deca-nezbrinuta-igracke-poklon-goran.jpg