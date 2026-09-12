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Čukarica

08:00 - 16:00 KNEZA VIŠESLAVA: 88,

Obrenovac

09:00 - 16:00 Naselje OBRENOVAC: INDUSTRIJSKA ZONA: 0BB, NEMANjINA: 232,250,266,183, Naselje UROVCI: BOGOLjUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 2,26,40,44B,222,15,23-25,47, BREŠTANSKA: 266-268, GAJ: 0,14,102A,234,240,244,248-252,260-262,266,320,394-396,9-9A,241-255,259,295-295A,395,399-401, INDUSTRIJSKA ZONA: 4,1,15A, MAJDANSKA: 0,16,20A,28,40,210,214-216,220,224,228-230,234,1-5,9A-9B,15-17A,37H-39,209-215A,221-227,231,255,317, SELO: 206, UROVAČKA: 208,207,229,1111.

Kurir.rs

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