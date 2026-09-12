Pregledi će biti organizovani 12. i 13. septembra od 8 do 13 časova, a zakazivanje će se obavljati na licu mesta.
Beograd
BESPLATNI PREGLEDI OVOG VIKENDA: Građani Novog Beograda mogu da urade ultrazvuk abdomena bez zakazivanja
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Građani Novog Beograda ovog vikenda imaju priliku da obave besplatan ultrazvučni pregled abdomena. Pregledi će biti organizovani 12. i 13. septembra, od 8 do 13 časova, u kućici ispred zgrade Opštine Novi Beograd, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 167.
Za pregled nije potrebno prethodno zakazivanje, već će se prijavljivanje obavljati na licu mesta.
Ultrazvuk abdomena je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se pregledaju organi trbušne duplje, a može imati značajnu ulogu u blagovremenom otkrivanju različitih promena.
Kurir.rs
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