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Građani Novog Beograda ovog vikenda imaju priliku da obave besplatan ultrazvučni pregled abdomena. Pregledi će biti organizovani 12. i 13. septembra, od 8 do 13 časova, u kućici ispred zgrade Opštine Novi Beograd, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 167.

Za pregled nije potrebno prethodno zakazivanje, već će se prijavljivanje obavljati na licu mesta.

Ultrazvuk abdomena je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se pregledaju organi trbušne duplje, a može imati značajnu ulogu u blagovremenom otkrivanju različitih promena.

Kurir.rs

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