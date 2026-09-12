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Jedna od najpoznatijih beogradskih pijaca uskoro će promeniti lokaciju, ali samo privremeno. Bajlonijeva pijaca na Dorćolu biće izmeštena u Dunavsku ulicu, uz Linijski park, zbog radova na izgradnji prve linije beogradskog metroa.

Na mestu na kojem se danas nalazi Bajlonijeva pijaca planirana je izgradnja metro stanice Skadarlija, kao i podzemne garaže. Zbog toga će pijaca morati da bude privremeno iseljena, ali prema najavama gradskih vlasti, njeno preseljenje nije trajno. Bajlonijeva bi trebalo da se vrati na svoju sadašnju lokaciju nakon završetka izgradnje metro stanice.

U međuvremenu, nova pijaca u Dunavskoj ulici biće uređena uz Linijski park. Prema ranije predstavljenim planovima, prostor će se protezati oko 300 metara, a predviđeno je približno 100 modernih tezgi i oko 130 lokala. Pijaca će zadržati otvoreni koncept, kako bi se uklopila u izgled i funkciju ovog dela Dorćola.

Promene će biti vidljive i na prostoru koji danas zauzima kineska robna kuća. Nakon izmeštanja pijace, taj deo trebalo bi da bude iskorišćen za dodatne tezge i manje zanatske lokale, čime će se prostor organizovati drugačije nego do sada.

Nova lokacija neće biti samo privremeno rešenje za prodavce dok traju radovi. Prema najavama, pijaca u Dunavskoj trebalo bi da nastavi da služi stanovnicima ovog dela Dorćola i nakon povratka Bajlonijeve na prvobitnu lokaciju. To znači da će nakon velikih promena ovaj deo grada imati dve pijace – Bajlonijevu na njenom sadašnjem mestu i novu pijacu uz Linijski park.