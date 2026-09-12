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U Beogradu su se tokom noći dogodile četiri saobraćajne nesreće u kojima su četiri osobe lakše povređene, izjavili su za agencije iz Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale su ukupno 86 puta, od čega 21 put na javnim mestima.

Za pomoć su se, prema njihovim rečima, uglavnom javljali hronični bolesnici, među kojima je bilo najviše srčanih bolesnika.

Kurir.rs

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