Danas možete postati heroj! Pridružite se akciji davanja krvi na više lokacija širom Srbije
Transfuzija krvi
Danas akcija davanja krvi širom Srbije! Budite heroj i nekome spasite život!
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Vladimirci, manastir Kaona 9-14 časova
- Palilula, Borča, Retail Park Stop Shop, autobus 10-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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