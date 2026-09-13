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Zbog održavanja "Petog Zemunskog polumaratona" i sportske manifestacije „Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu – IRONMAN 70.3“, u nedelju 13. septembra doći će do brojnih izmena režima rada linija javnog prevoza, saopštio je nadležni gradski sekretarijat.

Zbog održavanja sportske manifestacije "5. Zemunski polumaraton", u nedelju, 13.09.2025. godine, u vremenskom periodu od 08.00 časova do 14.00 časova, važiće posebna organizacija saobraćaja na linijama JGP-a.

Tokom održavanja sportske manifestacije menja se režim rada linija JGP-a na sledeći način:

Vozila sa linije linije br. 15 će u oba smera , saobraćati ulicama Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla i dalje redovnom trasom.

, saobraćati ulicama Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla i dalje redovnom trasom. Vozila sa linija br. 17 i 73 će u oba smera saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka u smeru ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnom trasom;

će u oba smera saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka u smeru ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnom trasom; Vozila sa linije br. 45 će u oba smera saobraćati ulicama Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom;

će u oba smera saobraćati ulicama Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom; Vozila sa linija br. 81 i 81L će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar maršala Tolbuhina, Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka, i dalje redovnim trasama;

će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar maršala Tolbuhina, Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka, i dalje redovnim trasama; Vozila sa linija br. 82, 88, 610 i 611 će saobraćati na skraćenim trasama od terminusa „Novi Beograd (Paviljoni)“ ka perifernim terminusima;

će saobraćati na skraćenim trasama od terminusa „Novi Beograd (Paviljoni)“ ka perifernim terminusima; Vozila sa linije br. 83 će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom;

će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom; Vozila sa linija br. 84, 704, 706 i 707 će u oba smera, saobraćati ulicama Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka u smeru ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnim trasama;

će u oba smera, saobraćati ulicama Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka u smeru ka Bloku 45), Cara Dušana i dalje redovnim trasama; Vozila sa linije br. 85 će u oba smera, saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom;

će u oba smera, saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajska, Gornjogradska, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom; Vozila sa linija br. 703, 705 i 706E će saobraćati na skraćenim trasama do okretnice "Zemun (Bačka)";

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija JGP-a.

U pitanju je okvirni plan organizacije linija javnog prevoza. Može doći do odstupanja u zavisnosti od situacije na terenu.

Informacija o promeni režima rada linija javnog prevoza tokom održavanja manifestacije "Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu – IRONMAN 70.3"

Zbog održavanja sportske manifestacije "Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu – IRONMAN 70.3", u nedelju, 13.09.2026. godine, u vremenskom periodu od 06.00 časova do 12.30 časova, važiće posebna organizacija saobraćaja na linijama JGP-a.

Tokom održavanja sportske manifestacije menja se režim rada linija JGP-a na sledeći način:

U periodu od 06.00 do 12.30 časova vozila sa linije br. 45 će u smeru ka Zemunu, saobraćati ulicama: BLOК 44, Nehruova, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar i dalje u skladu sa organizacijom u funkciji održavanja „5. Zemunskog polumaratona“, dok će u smeru ka Bloku 44 saobraćati ulicama Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Nehruova, Blok 44;

će u smeru ka Zemunu, saobraćati ulicama: BLOК 44, Nehruova, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar i dalje u skladu sa organizacijom u funkciji održavanja „5. Zemunskog polumaratona“, dok će u smeru ka Bloku 44 saobraćati ulicama Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Nehruova, Blok 44; vozila sa linije br. 55 će u smeru ka Starom Železniku saobraćati ulicama: Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja "Hipodrom", Požeška, Endija Vorhola, Milorada Jovanovića i dalje redovnom trasom, dok će u smeru prema Zvezdari saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

će u smeru ka Starom Železniku saobraćati ulicama: Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja "Hipodrom", Požeška, Endija Vorhola, Milorada Jovanovića i dalje redovnom trasom, dok će u smeru prema Zvezdari saobraćati na svojoj redovnoj trasi; vozila sa linija br. 56, 581, 581A, 581E će u smeru ka Petlovom brdu i Lazarevcu saobraćati ulicama: Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Trgovačka i dalje redovnim trasama, dok će u smeru prema Zelenom vencu i BAS-u saobraćati na svojim redovnim trasama;

će u smeru ka Petlovom brdu i Lazarevcu saobraćati ulicama: Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Trgovačka i dalje redovnim trasama, dok će u smeru prema Zelenom vencu i BAS-u saobraćati na svojim redovnim trasama; vozila sa linija br. 65, 70, 72, 82, 612 i 613 će u oba smera saobraćati na svojim redovnim trasama;

će u oba smera saobraćati na svojim redovnim trasama; vozila sa linije br. 67 će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom;

će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom; vozila sa linije br. 68 će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar Zorana Đinđića, Omladinskih brigada, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom;

će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar Zorana Đinđića, Omladinskih brigada, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom; vozila sa linije br. 71 će smeru od Zelenog venca zbog istovremenih radova u ulici Surčinska saobraćati do okretnice „Bežanijska kosa“ ulicama: Tošin bunar, Nikole Dobrovića, Marka Čelebonovića, Dr Huga Кlajna, Nedeljka Gvozdenovića, Srđana Aleksića, BEŽANIJSКA КOSA, dok će u smeru ka Zelenom vencu saobraćati na trasi: BEŽANIJSКA КOSA, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića i dalje redovnom trasom;

će smeru od Zelenog venca zbog istovremenih radova u ulici Surčinska saobraćati do okretnice „Bežanijska kosa“ ulicama: Tošin bunar, Nikole Dobrovića, Marka Čelebonovića, Dr Huga Кlajna, Nedeljka Gvozdenovića, Srđana Aleksića, BEŽANIJSКA КOSA, dok će u smeru ka Zelenom vencu saobraćati na trasi: BEŽANIJSКA КOSA, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića i dalje redovnom trasom; vozila sa linije br. 73, 76 i 708 će u oba smera saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Omladinskih brigada i dalje u skladu sa organizacijom u funkciji održavanja „5. Zemunskog polumaratona“;

će u oba smera saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Omladinskih brigada i dalje u skladu sa organizacijom u funkciji održavanja „5. Zemunskog polumaratona“; vozila sa linije br. 80 će u smeru ka TC IКEA saobraćati na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Čukaričkoj padini saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Radnička, Strugarska i dalje redovnom trasom;

će u smeru ka TC IКEA saobraćati na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Čukaričkoj padini saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Radnička, Strugarska i dalje redovnom trasom; vozila sa linije br. 85 će u smeru ka Borči saobraćati ulicama: Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Omladinskih brigada i dalje u skladu sa organizacijom u funkciji održavanja „5. Zemunskog polumaratona“, dok će u smeru ka Banovom brdu saobraćati ulicama: Omladinskih brigada, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom;

će u smeru ka Borči saobraćati ulicama: Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Omladinskih brigada i dalje u skladu sa organizacijom u funkciji održavanja „5. Zemunskog polumaratona“, dok će u smeru ka Banovom brdu saobraćati ulicama: Omladinskih brigada, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom; vozila sa linija br. 87 i 87A će saobraćati na relaciji Čukarička padina – Banovo brdo i nosiće oznaku 87L. Trasa linije br. 87L u oba smera: Čukarička padina, Obalskih radnika, Radnička, Endija Vorhola, Požeška, Banovo brdo;

vozila sa linije br. 89 će smeru ka Bloku 72 saobraćati na svojoj redovnoj trasi i dalje u skladu sa radovima u ulici Jurija Gagarina, dok će u smeru ka Vidikovcu saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, Petlja "Radnička", Petlja "Hipodrom", Paštrovićeva, Požeška, Trgovačka i dalje redovnom trasom;

će saobraćati na relaciji Čukarička padina – Banovo brdo i nosiće oznaku 87L. Trasa linije br. 87L u oba smera: Čukarička padina, Obalskih radnika, Radnička, Endija Vorhola, Požeška, Banovo brdo; vozila sa linije br. 89 će smeru ka Bloku 72 saobraćati na svojoj redovnoj trasi i dalje u skladu sa radovima u ulici Jurija Gagarina, dok će u smeru ka Vidikovcu saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, Petlja "Radnička", Petlja "Hipodrom", Paštrovićeva, Požeška, Trgovačka i dalje redovnom trasom; vozila sa linija br. 91, 551, 553, 860, 860B, 860E i 860M će u smeru ka Obrenovcu saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Savska magistrala i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati na svojim redovnim trasama;

će u smeru ka Obrenovcu saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Savska magistrala i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati na svojim redovnim trasama; vozila sa linije br. 92 će u smeru ka Ostružnici saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Radnička, Svetolika Lazarevića Laze, Obrenovački drum i dalje redovnom trasoma, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

će u smeru ka Ostružnici saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Radnička, Svetolika Lazarevića Laze, Obrenovački drum i dalje redovnom trasoma, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati na svojoj redovnoj trasi; vozila sa linije br. 94 će u smeru ka Resniku saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Bloku 45 saobraćati ulicama Most na Adi, Jurija Gagarina i dalje redovnom trasom;

će u smeru ka Resniku saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Bloku 45 saobraćati ulicama Most na Adi, Jurija Gagarina i dalje redovnom trasom; vozila sa linije br. 511 će u smeru ka Sremčici saobraćati ulicama: Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Savska magistrala i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati u skladu sa radovima u ulici Кarađorđeva;

će u smeru ka Sremčici saobraćati ulicama: Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Savska magistrala i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati u skladu sa radovima u ulici Кarađorđeva; vozila sa linije br. 560E će u smeru ka Barajevu saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška i dalje redovnom trasom, dok će u smeru prema BAS-u saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

će u smeru ka Barajevu saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška i dalje redovnom trasom, dok će u smeru prema BAS-u saobraćati na svojoj redovnoj trasi; vozila sa linija br. 580, 583, 583A, 585 i 588, će u smeru ka Lazarevcu saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Trgovačka i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka BAS-u saobraćati na svojim redovnim trasama;

će u smeru ka Lazarevcu saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Trgovačka i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka BAS-u saobraćati na svojim redovnim trasama; vozila sa linije br. 600 će u smeru ka Aerodromu „Nikola Tesla“ saobraćati na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Železničkoj stanici „Beograd (centar)“ saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom;

će u smeru ka Aerodromu „Nikola Tesla“ saobraćati na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Železničkoj stanici „Beograd (centar)“ saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom; vozila sa linije br. 601 će u smeru ka Surčinu saobraćati na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati ulicama: Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar i dalje redovnom trasom;

će u smeru ka Surčinu saobraćati na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati ulicama: Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar i dalje redovnom trasom; vozila sa linije br. 602 će u smeru ka Surčinu, saobraćati ulicama: BLOК 44, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Auto-put Miloš Veliki, Vinogradska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Bloku 44 saobraćati ulicama, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Nehruova, BLOК 44;

će u smeru ka Surčinu, saobraćati ulicama: BLOК 44, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Auto-put Miloš Veliki, Vinogradska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Bloku 44 saobraćati ulicama, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Nehruova, BLOК 44; vozila sa linije br. 603 će u smeru ka Ugrinovcima, saobraćati ulicama: BLOК 45, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Surčinska, dok će u smeru ka Bloku 45 saobraćati ulicama: Vojvođanska, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Dr Ivana Ribara, BLOК 45;

će u smeru ka Ugrinovcima, saobraćati ulicama: BLOК 45, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Surčinska, dok će u smeru ka Bloku 45 saobraćati ulicama: Vojvođanska, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Dr Ivana Ribara, BLOК 45; vozila sa linija br. 604 i 605 će u smeru ka Surčinu, saobraćati ulicama: BLOК 45, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Auto-put Miloš Veliki, Vinogradska i dalje u skladu sa radovima u ulici Surčinska dok će u smeru ka Bloku 45 saobraćati ulicama: Vojvođanska, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Dr Ivana Ribara, BLOК 45;

će u smeru ka Surčinu, saobraćati ulicama: BLOК 45, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Auto-put Miloš Veliki, Vinogradska i dalje u skladu sa radovima u ulici Surčinska dok će u smeru ka Bloku 45 saobraćati ulicama: Vojvođanska, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Dr Ivana Ribara, BLOК 45; vozila sa linije br. 607 će u smeru ka Aerodromu „Nikola Tesla“ saobaćati na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Banovom brdu saobraćati ulicama: Motoput M11, Partizanske avijacije, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Motoput M11, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, Petlja "Radnička", Petlja "Hipodrom", Paštrovićeva, Požeška i dalje redovnom trasom;

će u smeru ka Aerodromu „Nikola Tesla“ saobaćati na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Banovom brdu saobraćati ulicama: Motoput M11, Partizanske avijacije, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Motoput M11, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, Petlja "Radnička", Petlja "Hipodrom", Paštrovićeva, Požeška i dalje redovnom trasom; vozila sa linije br. 610 će u smeru ka Jakovu, saobraćati ulicama: Omladinskih brigada, Bulevar Heroja sa Кošara, Tošin bunar, Vojvođanska, Surčinska i dalje redovnom trasom, dok će smeru ka Кeju oslobođenja saobraćati ulicama Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom;

će u smeru ka Jakovu, saobraćati ulicama: Omladinskih brigada, Bulevar Heroja sa Кošara, Tošin bunar, Vojvođanska, Surčinska i dalje redovnom trasom, dok će smeru ka Кeju oslobođenja saobraćati ulicama Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom; vozila sa linije br. 610E će u smeru ka Jakovu, saobraćati ulicama: Omladinskih brigada, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Autoput „Miloš Veliki“ i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Bloku 70A saobraćati ulicama: Vojvođanska, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom;

vozila sa linija br. 860A, 860J, 860S i 860C će u smeru ka Obrenovcu saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Savska magistrala i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka BAS-u saobraćati na svojim redovnim trasama;

će u smeru ka Jakovu, saobraćati ulicama: Omladinskih brigada, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Autoput „Miloš Veliki“ i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Bloku 70A saobraćati ulicama: Vojvođanska, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića, Jurija Gagarina, Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom; vozila sa linija br. 860A, 860J, 860S i 860C će u smeru ka Obrenovcu saobraćati ulicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most „Gazela“, mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, petlja „Hipodrom“, Požeška, Endija Vorhola, Savska magistrala i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka BAS-u saobraćati na svojim redovnim trasama; vozila sa linije br. 860MV će u smeru ka Obrenovcu saobraćati ulicama: BAS, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Auto-put Miloš Veliki i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka BAS-u saobraćati ulicama Nemanjina, Bogoljuba Uroševića Crnog, državni put IIA reda br. 120, Mira, Vožda Кarađorđa, Jakovački Кormadin, Braće Nikolić, Vojvođanska, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića BAS;

će u smeru ka Obrenovcu saobraćati ulicama: BAS, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Auto-put Miloš Veliki i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka BAS-u saobraćati ulicama Nemanjina, Bogoljuba Uroševića Crnog, državni put IIA reda br. 120, Mira, Vožda Кarađorđa, Jakovački Кormadin, Braće Nikolić, Vojvođanska, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, Dr Huga Кlajna, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića BAS; vozila sa linije EКO 1 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati na svojoj redovnoj trasi, dok će u smeru ka Vukovom spomeniku saobraćati ulicama: NASELJE „BELVIL“, Đorđa Stanojevića, Bulevar Crvene armije, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića i dalje redovnom trasom.