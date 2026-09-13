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Starija muška osoba poginula je tokom noći u Novom Beogradu prilikom pada sa visine, rečeno je jutros iz gradskog Zavoda za urgentnu medicinu.

U beogradskom naselju Padinska skela, teško je povređena starija žena prilikom pada sa terase i ona je prevezena u Urgentni centar, rekli su za RTS.

Noć u Beogradu protekla je bez saobraćajnih nesreća i tuča, uobičajenih za dane vikenda.

Prema rečima dežurne doktorke beogradske Hitne pomoći, Milene Popović, ukupan broj intervencija do jutros bilo je 97, a na javnom mestu 20 pregleda lekara. Kada je reč o javnim pozivima, zabeležene su dve situacije u toku noći i obe se tiču pada sa visine, u jednom tom padu preminuo je muškarac.

Žena i muškarac pali sa visine

"Jedna je pad sa terase sinoć u 19:54 sati u Padinskoj skeli u Ulici Dejana Smiljkovića. Ženska osoba starosti 78 godina, sa teškim povredama, pala je sa terase i prevezena do Urgentnog centra", otkriva dr Popović.

Kasnije u toku noći, tačnije u 02:34, u ulici Milutina Milankovića, nažalost, Hitna pomoć je zatekla mrtvog muškarca od 76 godina.

"Pad sa visine je u pitanju bio, tu je Hitna mogla samo da konstatuje smrtni ishod", dodaje dr Milena.

Kako dodaje, u toku noći bilo je dosta poziva uglavnom hroničnih pacijenata, koji su imali tegobe sa disanjem i pacijenti koji su imali probleme sa alkoholom na javnim mestima, a koje su zbrinjavali i vozili na Vojnomedicinsku akademiju.

"Zvali su nas i pacijenti koji nisu mogli da regulišu svoj krvni pritisak, koji su imali probleme sa disanjem u sklopu svojih hronično opstruktivnih bolesti pluća ili astme", dodala je za kraj.

Ekipe beogradske Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 97 intervencija, od kojih je 20 bilo na javnim mestima. Za pomoć su se uglavnom obraćali hronični pacijenti sa problemima sa disanjem, kao i osobe u alkoholisanom stanju.