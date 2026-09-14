ZVEZDARA, VOŽDOVAC, ZEMUN... Objavljen spisak isključenja za današnji dan, u jednoj opštini bez struje čak osam sati
Spisak isključenja struje:
Zvezdara
08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 598-632,636-638A,642-642,650-656B,517-539,543-561A, SPOMENKA GOSTIĆA: 2-24, VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVIĆA: 2-16,28-30,34-44,1-3,13-17,31-33, Naselje M.MOKRI LUG: 29 NOVEMBRA: 2-24,32-34A,1,5-15L,19-23,27A-27V,31B,37-37B, BEKERELOVA: 2-16A,20-24,28,1A-1G,5-17, DVADESETSEDMOG MARTA: 24-38,17B-19, GALILEJEVA: 2-16,22,1,7-21, NABOKOVLjEVA: 2-10P,16-16A,20-22V,26-30,1C-1V,5-15V,19-37,43, NARODNOG FRONTA: 108A-122,134A-136,55-81E, NILSA BORA: 8, NINE KIRSANOVE: 2-18,30-32,1-11,33, PARTIZANSKA: 2-54,1A-31,35-37,41-55,61-63, PIRANDELOVA: 24-24A,2A-20A,26-34,38,44-54,1-3B,7-17, RADE KONDIĆA: BB,8A-10Ž,14A-36V,1,5A-7,11-17,21-21V,27, SMEDEREVSKI PUT: 2-20Ž ,1-25A, VUJANSKA: 2-26,32-36,1-15,19-35,39A, ŽIKINA: 2-22F,1-23, Naselje V.MOKRI LUG: NIKOLE GRULOVIĆA: 72-92,100,53,69A-79,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: BRAĆE MILIĆ: 5,
Zemun
08:30 - 10:30 UGRINOVAČKA: 223-223ž,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje LjUBINIĆ: CENTAR: 76,82-86,94-96,122-128,146,156A-156B,93-95,123,147A-147B,231, GORNjI KRAJ: 128-128B,148-156,172-174,234,147,151-155, KOD DOMA: 118A,122B,1BB,97, LIPOVICA: 229B, LjUBINIĆ: 151A, MUZIČKA KOLONIJA: 168,176,17B,
08:30 - 15:00 Naselje KRTINSKA: MLADOST KOLONIJA-KRTINSKA: 0-4,8-10,190,214-218,244,1,35,75,81,87,209-213A,217,223,233A,243,1111BB, TRI HRASTA: 10,34, TRNjACI: 91, Naselje OBRENOVAC: OBRENOVAC MLADOST: 0,6,54,206,210-226,197,205,211,215-227, Naselje UROVCI: POLj.DOBRO MLADOST: 0,210,240, RADNIČKO NASELjE: 8,
09:00 - 13:00 Naselje BARIČ: BOGOLjUBA VASILjEVIĆA: 4-6,10, CERSKA: 2-6,1, GORNjI POTEZ: 2,10-12,5,17A, JEVĐENOVIĆA 3. SOKAČE: 8, JEVĐENOVIĆA KRAJ: 2,12-16,3,9, JEZERSKA 1.DEO: 4, MILORADA PETROVIĆA-UJKE: 6,16A,36-38,1-5,11, OBRENOVAČKI PUT: 6,68-96,100-100A,17,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naselje : Sumeđ - Cvetovac.
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