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Beograđane danas očekuju planirani radovi na vodovodnoj mreži, zbog kojih će pojedini potrošači na Paliluli i Zvezdari ostati bez vodeod 8 do 22 sata, dok će večeras početi i radovi na redovnom ispiranju vodovodne mreže na Novom Beogradu.

PALILULA BEZ VODE DO 22 SATA

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda od 8 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u ulicama Save Kovačevića i Grge Andrijanovića 4. deo, od broja 38 do Ulice Zage Malivuk.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

I ZVEZDARA BEZ VODE

Istovremeno, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, a od 8 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u ulicama Ristin potok i Petkov kladenac.

I za ove potrošače obezbeđene su auto-cisterne za najnužnije potrebe za pijaćom vodom.

VEČERAS KREĆU I NOĆNI PREKIDI

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije od večeras će izvoditi radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže u opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin.

Kada je reč o noći između 14. i 15. septembra, povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u periodu od 22 do 6 sati, osetiće potrošači u blokovima 44 i 45, kao i u naselju Dr Ivana Ribara.

Tokom radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

Iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije apeluju na potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kako navode, ekipe će se truditi da radove obave u što kraćem roku, dok će planirano ispiranje vodovodne mreže omogućiti da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.