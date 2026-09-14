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Izložba "NINGYŌ: Umetnost i lepota japanskih lutaka“ biće otvorena u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu u utorak, 15. septembra u 12 sati.

Muzej je najavio da ta izložba istražuje japanske lutke i kulturu koja se oko njih razvijala kroz istoriju i folklor Japana.

Koncipirana je kroz tematske celine: "Lutka kao zaštita i molitva za zdrav i srećan razvoj dece“ koja predstavlja lutke korišćene tokom sezonskih festivala i " Lutka kao umetničko delo“ koje karakterišu raznovrsne tehnike, tehnologije i stilovi., ;"Lutka kao narodna umetnost“ koja naglašava regionalnu raznolikost i jednostavnu lepotu i „Širenje kulture lutaka“ koja predstavlja raznovrsnost lutaka i savremene oblike ove kulture koji se i danas razvijaju.

"Ningyō“, japanska reč za lutku doslovno znači „ljudski oblik“, dodala ja Ambasada Japana.

Ulaz na izložbu, koja će trajati do 8. oktobra je slobodan.

Organizatori su Ambasada Japana u Srbiji i Japanska fondacija, u saradnji s Muzejom primenjene umetnosti u Beogradu a izložbu će otvoriti ambasador Japana Naohiro Cucumi.