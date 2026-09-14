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Od danas, 14. septembra, menja se režim saobraćaja u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu zbog radova na redovnom održavanju kolovoza, dok će zbog radova biti obustavljen saobraćaj i u Ulici Obalskih radnika na Čukarici.

Kako je saopštilo Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, radove u Gandijevoj izvodi JKP "Beograd put", a izmenjeni režim saobraćaja biće na snazi do 14. oktobra.

Zbog radova će biti promenjena trasa linije 82. U smeru ka Bloku 44 autobusi će saobraćati trasom Tošin bunar - Egipatska - Gandijeva, a zatim nastaviti redovnom trasom.

Istovremeno, privremeno se ukidaju pojedina stajališta linije 82. U smeru ka Bloku 44 neće biti u funkciji stajališta "Generala Nedeljkovića", "Nikole Dobrovića", "Dr Huga Klajna", "Bežanijska kosa /izlaz/", "Bežanijska kosa /groblje/", "Bežanijska kosa /Grčka/", "Nedeljka Gvozdenovića" i "Raška Dimitrijevića", dok se u smeru ka Ulici Partizanske avijacije privremeno ukida stajalište "Vojvođanska".

Na izmenjenom delu trase autobusi će koristiti postojeća stajališta javnog gradskog prevoza, kao i privremeno uspostavljeno stajalište "Gandijeva 1".

Istovremeno, od danas je obustavljen saobraćaj i u Ulici Obalskih radnika na Čukarici, na delu od Strugarske do Radničke ulice. Radovi koje izvodi JKP "Beograd put" trajaće do 28. septembra.

Kurir.rs

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