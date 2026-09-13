HOROR KOD AERODROMA "NIKOLA TESLA" - PORODICA GLEDALA SMRTI U OČI: Crni "reno" im iznenada prešao u traku - ide pravo u njih, u autu BEBA I DETE (VIDEO)
- Kod Aerodroma 'Nikola Tesla' automobil je iz suprotnog smera iznenada prešao u traku Beograđanina, pa je direktan sudar izbegnut u poslednjem trenutku.
- Na snimku se vidi da su u vozilu bili vozač, supruga i dvoje male dece, a porodica se vraćala sa aerodromskog parkinga nakon leta.
Automobil koji je išao u susret jednom Beograđaninu iznenada je skrenuo u njegovu traku kod Aerodroma "Nikola Tesla", a direktan sudar izbegnut je u poslednjem trenutku.
Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak sa sigurnosne kamere iz automobila, na kojem se vidi trenutak kada je vozilo u kojem se nalazila četvoročlana porodica izbeglo direktan sudar sa crnim "renoom".
U automobilu su se nalazili vozač, njegova supruga i dvoje male dece - dete od skoro dve godine i beba od svega pet meseci. Porodica se vraćala sa aerodromskog parkinga nakon leta kada je iz suprotnog smera iznenada naišlo drugo vozilo.
Prema snimku, automobil je u jednom trenutku prešao u njihovu traku, što je stvorilo rizičnu situaciju i umalo izazvalo sudar.
Tragedija je srećom izbegnuta, a vozači se pozivaju na dodatni oprez i poštovanje saobraćajnih propisa.
Kurir.rs