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Automobil koji je išao u susret jednom Beograđaninu iznenada je skrenuo u njegovu traku kod Aerodroma "Nikola Tesla", a direktan sudar izbegnut je u poslednjem trenutku.

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak sa sigurnosne kamere iz automobila, na kojem se vidi trenutak kada je vozilo u kojem se nalazila četvoročlana porodica izbeglo direktan sudar sa crnim "renoom".

Crni „reno“ iznenada je prešao u suprotnu traku kod Aerodroma „Nikola Tesla“ i umalo udario u automobil sa četvoročlanom porodicom. Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd

U automobilu su se nalazili vozač, njegova supruga i dvoje male dece - dete od skoro dve godine i beba od svega pet meseci. Porodica se vraćala sa aerodromskog parkinga nakon leta kada je iz suprotnog smera iznenada naišlo drugo vozilo.

Prema snimku, automobil je u jednom trenutku prešao u njihovu traku, što je stvorilo rizičnu situaciju i umalo izazvalo sudar.

Tragedija je srećom izbegnuta, a vozači se pozivaju na dodatni oprez i poštovanje saobraćajnih propisa.

Kurir.rs

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