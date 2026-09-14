Prvog radnog dana u sedmici na beogradskim ulicama beleže se gužve na uobičajenim tačkama ali ne i zastoji.
jutarnji špic
GAZELA MILI, GUŽVA NA BRANKOVOM U SMERU ZA NOVI BEOGRAD: Zastoja nema, uobičajeno jutro na beogradskim ulicama (FOTO)
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GSP ide po uobičajenom režimu za radni dan po zimskom redu vožnje.
Foto: screenshot Naxi kamere
AMSS: Dobra prohodnost puteva
Prohodnost puteva u Srbiji od jutros je dobra, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Povoljne vremenske uslove ponegde će kratko prekinuti kiša i pljuskovi, pre svega u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima.
Na početku nove radne nedelje više vozila očekuje se i na prilazima većim gradovima. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni se prilikom izlaza iz Srbije zadržavaju oko šest sati na graničnom prelazu Batrovci.
Kurir.rs/Naxi kamere
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