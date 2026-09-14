AMSS: Dobra prohodnost puteva

Prohodnost puteva u Srbiji od jutros je dobra, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Povoljne vremenske uslove ponegde će kratko prekinuti kiša i pljuskovi, pre svega u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima.

Na početku nove radne nedelje više vozila očekuje se i na prilazima većim gradovima. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni se prilikom izlaza iz Srbije zadržavaju oko šest sati na graničnom prelazu Batrovci.