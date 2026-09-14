Da li je bolje da klima radi non-stop ili po potrebi

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Život podstanarke Ivane u prometnoj beogradskoj ulici pretvorio se u scenu iz horor filma kada je, pokušavajući da se opusti nakon napornog radnog dana, doživela šok u sopstvenoj dnevnoj sobi.

Tišinu je prekinuo neobičan, tup udarac koji je dolazio direktno iz pravca klima uređaja.

Kada je krajičkom oka pogledala ka aparatu na zidu, primetila je nešto crno kako sablasno viri kroz plastične rešetke.

Prestravljena i u potpunoj neizvesnosti da li je u pitanju pacov, miš ili čak neki gmizavac, devojka je u panici istrčala u hodnik zgrade i pozvala komšiju u pomoć. Komšija je brzo reagovao i uz pažljiv manevar uspeo da izvuče stvorenje napolje.

Ispostavilo se da je reč o potpuno sasušenom mišu koji se tu zaglavio i uginuo. Dodatna jeza usledila je tek kada je angažovani majstor za klime došao da proveri uređaj, priznajući prestravljenoj devojci da ovo uopšte nije izolovan slučaj i da beogradski serviseri "svakodnevno izvlače stvari u koje ljudi ne bi poverovali".

Kako životinje dospevaju u unutrašnjost klima-uređaja

Neobezbeđeni otvori u zidu predstavljaju najčešći put od spoljne do unutrašnje jedinice. Taj put vodi kroz rupu kroz koju prolaze bakarne cevi i kablovi. Ukoliko majstori prilikom ugradnje taj otvor ne popune detaljno pur penom ili gipsom sa obe strane, glodari imaju otvoren tunel pravo do vaše unutrašnje klime.

Spoljna jedinica kao utočište služi životinjama tokom hladnijih i kišovitih meseci, jer kompresor i kućište pružaju odličan zaklon od vremenskih neprilika. Miševi, ptice, pa čak i slepi miševi tu rado prave gnezda, odakle dalje istražuju kućne instalacije.

Crevo za kondenzat je idealan put za insekte, paukove i manje guštere koji prolaze kroz rebrasto crevo za odvod vode. Ovo se dešava naročito ukoliko je kraj creva koji visi napolju spušten preblizu tla, visoke trave ili žbunja.

Tanka plastika i široke rešetke na spoljnim uređajima često ostavljaju proreze za ventilaciju bez ikakvih dodatnih zaštitnih mrežica. Glodari koji traže toplotu motora tuda se lako provuku, gde se usled rada ventilatora zaglave i uginu, a klima zatim taj neprijatan miris uduvava direktno u stan.