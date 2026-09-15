Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
BEZ VODE JE DANAS OVAJ DEO BEOGRADA SKORO ČITAV DAN: Spremite zalihe, natočite do vrha!
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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Voždovac, u utorak, 15. septembra 2026. godine, u periodu od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Ljubićkoj,
Husovoj,
Ljube Nedića,
Danijelovoj,
Vojvode Skopljanca,
Kumodraškoj (od Ljube Nedića do broja 23) i
Krivolačkoj.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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