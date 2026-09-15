DUG SPISAK ISKLJUČENJA STRUJE DANAS U BEOGRADU: Radovi u čak 11 opština, a u ovom delu grada nabrajanju ulica ne vidi se kraj
Vračar
09:00 - 12:00 METOHIJSKA: 2B,14,34,11-13,17-19, NIKOLE STEFANOVIĆA: 2,
Zvezdara
08:30 - 16:00 Naselje M.MOKRI LUG: AUTOPUT ZA NIŠ: BB,17-19A,23-29, BOSANSKA: 80A,45,51,59, DVADESETOG OKTOBRA: 2-42Ž,1-47A, DVADESETSEDMOG MARTA: 2-22,1-17V, GROBLjANSKA: BB,2-16B,1-13,17G-19A,25, ISTOČNO SELIŠTE: 2-6A,1-3, JERUSALIMSKA: 6-16,1-17A, KOLARSKA: 2-16,1-7, MARKA TAJČEVIĆA: 6-6V,10-16B,3A-15, MILANA PREDIĆA: 4B-14,18-22a,17-43, MOKROLUŠKA: 2-14B,1-11, PASTIRSKA: 48-54, PAVLA VASIĆA: BB,16-52,7B-21, PRVOMAJSKA: 36-64,37-39A,43A-63A,67-73, SEDMOG JULA: 2A-20,1-17A,21-33, SLOBODANA LALE BERBERSKOG: 20A-26A,56-58,94-96,100,122-128,136-150V,89A-123, STIŠKA: 7-9, Naselje V.MOKRI LUG: NIKOLE GRULOVIĆA: 71C,
Palilula
09:00 - 14:00 PANČEVAČKI PUT: 200, Naselje BG-KRNjAČA: DUNAVSKIH ALASA: 5-77,83-93,97-103, GRADAŠNIČKA: BB,40-78,82-98,102-122, Naselje Krnjača: PANČEVAČKI PUT: 152A-176,180F-182N,200-200B,
09:00 - 14:00 BUL. DESPOTA STEFANA: 118,109-111,
Čukarica
08:30 - 14:00 KNEZA VIŠESLAVA: BB,bb,1, Naselje ŽARKOVO: CEROVA: 2-6,1,7-11, KEDROVA: 2-8,1-15, OMORIKA: 2-10,1-7,
Rakovica
08:30 - 14:00 KNEZA VIŠESLAVA: 53-61E, PILOTA M PETROVIĆA: bb,BB,
08:30 - 14:00 STANKA PAUNOVIĆA: 44-50,21, Naselje MILjAKOVAC: DIMITRIJA KOTUROVIĆA: 54, FRANA LEVSTIKA: 14,20,27-31,
Novi Beograd
09:00 - 12:00 PARISKE KOMUNE: 59-59b,
Zemun
08:30 - 13:30 BANATSKA: 16-20,24-28V/2,32-44A,15-31a, BARANjSKA: 2-34, CARA DUŠANA: 208-210,216-220a,226-226A,232-236,240,244-252,147-171,201, MUŠICKOG: 2-6,1-9, NIŠKA: 2-8,12,1-17, PREGREVICA : 138-142,146-152V/4,156-158,155-157,175,181a, RUSKA: 2-46,1-19, SKOPLjANSKA: 4-32,36-38,11,15-23, SOMBORSKA: 1-13, ŠUMADIJSKA: 2-14,18-20, UGRINOVAČKA: 214, VOJVOĐANSKA: 2-14,1-15, VRŠAČKA: 4-16,1-3, Naselje ZEMUN: BANATSKA: 87-89,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje LjUBINIĆ: ĆOPIĆA KRAJ: 103, DONjI KRAJ: 36,33A, GORNjI KRAJ: 1111,
Sopot
09:00 - 14:30 Naselje BABE: PARTIZANSKI PUT: 144,164,168A,198, Naselje DUČINA: LjUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 2A-8,16-20,24-36,40-46,50,78B,90,19A,83, Naselje KORAĆICA: KOSMAJSKIH BORACA: 1, VILINO KORITO: ,6,12-14,18-18,28,42,68,266,296-298,304-306,314A-318,322-324,328,332,340-340A,348A,988,5-7,21,29,37-39,309-309,315-321,335A,355A, Naselje MALI POŽAREVAC: VITE GRUJIĆA: 25222, Naselje NEMENIKUĆE: BRANE AKSENTIJEVIĆA: ,6-12,16,24,382-388B,394,400B,406A-408A,510A,3-5,387-387E,393,591A-591C,615, DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: ,4-8A,12-14,1-3A,11, DRUGOG JULA: ,2-6,10-14A,20-20A,378-380B,588A,600,3,9A,13-15,31-33, JANKA KATIĆA: ,4-4A,8-10,16-18,24,28-32,274,310A,314,326,1A-11,19-21,27-29A,311A,317A-319,333,369A, JOVANA ŽUJOVIĆA: 10,20-24,28-30,34,40,192,290,304,3B,9-15A,293-295,585, KAPETANA DRAGIĆA: ,2-4,8-16,28,194A,202,1-5B,11,15-15,19-21,31-31A,39,201-201,215, KOSMAJSKA: 76A, KOSMAJSKOG ODREDA: 24A,40-40A,44-46A,50-52,56-68,72-74A,80-86,90,98,104B,192,220,524D-526A,532A-534A,19,25,29-35,39-43,47-65,69-71,75-79,83,89-99,105-105A,109-109A,115A,151A,221B-221D,521-523J,531,535A-535D,539B,617B, MILOVANA GLIŠIĆA: ,2-2A,6-10,20-24,36-40,324A,334,440,472-474C,1,5-9,13-15A,19-21B,25,473, MILOVANA VIDAKOVIĆA: ,4-14A,22-24,28,32,40,44,48-56,64A-66,70,214,424D,446,454,7-11A,17-19,23-31,375,427A,447A,491C, PARTIZANSKI PUT: 14,30-32,42A-44,52A,56,66-70A,74-78,84,88D-88Z,98,102B,150,242A,320,328,334A,372A-374,378,382B-382C,396B,422-426B,430D-434,442,446A,466-468A,488,492-492A,510C,588-588B,592-596,608,614A,620,25,29A,87,99,103-105,111-115A,119-119A,127A-129,133,145,149,159,163,167-167A,171-171A,183A-187B,195A-195C,243C-245D,281A-281B,293,309-315,329,333A,341-345,355,359,363A,375-375E,383,391-391F,395,401-403,415D,423C-425C,429,437A-441B,447,457,461,469-469A,479,487B-495,499,505-511,515B-519,523-525,529A,545,555,571-571A,587B-589B,609-611,617-617A, PRVOG MAJA: ,6-18A,28-28A,32-34A,42,184,414-414A,420-420,7,15,21-27,417,421,483A, SVETOZARA ĐUKIĆA: ,6-12,7-11, USTANIČKA: 2,6,32,452,464,506D,550,19A-21,45,49,55,451-453, Naselje ROGAČA: BRVENIČKA: 2,37A, KOSMAJSKA: 2-10,84,1-9,13-17,21A-27,31,59A,83,155-155C,245A,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A,59B,63, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A, MATE JERKOVIĆA: 20, PRVOMAJSKA: 54, SEDLARSKA: ,2,6-8,32,36,68-70,94,356,360-362,368-370,664,668-670A,676,1A-3C,15-17,61,81,353-355,361,365-369,427,431,435,655,661-665,669-675,679,683, Naselje SLATINA: ĐORĐA JOVANOVIĆA: 48A,
Mladenovac
09:00 - 14:30 Naselje KORAĆICA: KORAĆICA: 20-22A,52,72,202A,208,254A,203-205B,235,361A, KOSMAJSKI PUT: 352A,398,183,243,365,375,385A,459A-461, LOVAČKA: ,8-8A,24-24A,42,52,264,1, OGLAVCI: ,8,16A,20,54B,84,90-94,114-136A,296A,1,21A-21D,69,73-75,89,95A,111,115-119,125-135,161, PETKAJSKA: 214, PLANDIŠTE: ,10,18,22,36,56-58,76-80,86-90,96-98,104-110A,140-156,160,168-172,176,182-186,192-192A,196,208,218A,246,252-256,268A,462,818,3,9,67,77,83-89,93-95,99,103-109,139-159A,169,177A-181,185,193,199-203,209,215-217,221,253,257,263, TIJANOVAC: 2,6A,11,29, VILINO KORITO: 54-54A,62,262,290,15-17,57,241,275,291,295A-303, VODICE: ,bb,2,6,20-22D,32-34,50,56,60,74,82,88,96,132,194,198,202-206,210,224-226,230,258,268-270,11-13,29,33,49,63,77,89,163,189,195,203A-207,219,223-225,237,247,255,259-261,265-267,271,281A,287,291,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Vrbovno, zaseok Šiljak
Kurir.rs