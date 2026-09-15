Slušaj vest

Najduže kolone beleže se na Plavom mostu, u Takovskoj ka centru grada i na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu.

GSP saobraća po uobičajenom redu vožnje za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Oprez zbog mokrih kolovoza i magle

Saobraćaj u Srbiji odvija se po mokrim i vlažnim kolovozima dok će magla i sumaglica na pojedinim deonicama dodatno smanjivati vidljivost, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ovakvi uslovi zahtevaju veću opreznost i prilagođenu brzinu. Na auto-putevima je intenzitet saobraćaja radnim danima manji, dok je u gradskim sredinama vozila sve više, tako da su i gužve učestalije.

Nema zadržavanja na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju osam sati, na graničnim prelazima Šid i Bezdan po četiri sata, i na Sremskoj Rači sat vremena, dodao je AMSS.

Kurir.rs/Naxi kamere

Ne propustiteBeogradDUG SPISAK ISKLJUČENJA STRUJE DANAS U BEOGRADU: Radovi u čak 11 opština, a u ovom delu grada nabrajanju ulica ne vidi se kraj
Utičnica
BeogradBEZ VODE JE DANAS OVAJ DEO BEOGRADA SKORO ČITAV DAN: Spremite zalihe, natočite do vrha!
Slavina
BeogradHOROR U STANU U BEOGRADU: Podstanarka se odmarala posle posla, a onda je iz klima uređaja izvirilo nešto JEZIVO
Klima uređaj i daljinski upravljač
BeogradZATVARAJU SE ULICE, UKIDAJU STAJALIŠTA I MENJAJU TRASE LINIJA GSP-a: Radovi u dve beogradske opštine počinju danas, u jednoj će trajati MESEC DANA
IMG_20250220_193517.jpg