KOLONAMA SE NE VIDI KRAJ: Mokri kolovozi usporavaju vožnju, gužve u Takovskoj, na Plavom mostu i Brankovom u smeru ka Novom Beogradu (FOTO)
Najduže kolone beleže se na Plavom mostu, u Takovskoj ka centru grada i na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu.
GSP saobraća po uobičajenom redu vožnje za radni dan.
Oprez zbog mokrih kolovoza i magle
Saobraćaj u Srbiji odvija se po mokrim i vlažnim kolovozima dok će magla i sumaglica na pojedinim deonicama dodatno smanjivati vidljivost, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Ovakvi uslovi zahtevaju veću opreznost i prilagođenu brzinu. Na auto-putevima je intenzitet saobraćaja radnim danima manji, dok je u gradskim sredinama vozila sve više, tako da su i gužve učestalije.
Nema zadržavanja na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.
Teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju osam sati, na graničnim prelazima Šid i Bezdan po četiri sata, i na Sremskoj Rači sat vremena, dodao je AMSS.
Kurir.rs/Naxi kamere