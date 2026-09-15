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Najduže kolone beleže se na Plavom mostu, u Takovskoj ka centru grada i na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu.

GSP saobraća po uobičajenom redu vožnje za radni dan.

1/5 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Oprez zbog mokrih kolovoza i magle

Saobraćaj u Srbiji odvija se po mokrim i vlažnim kolovozima dok će magla i sumaglica na pojedinim deonicama dodatno smanjivati vidljivost, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ovakvi uslovi zahtevaju veću opreznost i prilagođenu brzinu. Na auto-putevima je intenzitet saobraćaja radnim danima manji, dok je u gradskim sredinama vozila sve više, tako da su i gužve učestalije.

Nema zadržavanja na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju osam sati, na graničnim prelazima Šid i Bezdan po četiri sata, i na Sremskoj Rači sat vremena, dodao je AMSS.