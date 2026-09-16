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Plato ispred Osnovne škole "Josif Pančić" bio je pretvoren u mesto susreta svih generacija, gde su posetioci mogli da pronađu bogat izbor jesenjeg cveća, prirodnog meda i pčelarskih proizvoda, ali i da steknu korisna znanja o očuvanju prirode i zdravom načinu života.

Tradicionalni Jesenji festival cveća i meda i ove godine okupio je proizvođače cveća, pčelare i ljubitelje prirode, potvrđujući status jedne od najprepoznatljivijih manifestacija na Čukarici. Ovaj prodajno-izložbeni događaj godinama predstavlja simbol očuvanja tradicije, podrške domaćoj privredi i promocije zdravih stilova života, a organizuje se u saradnji sa Turističkom organizacijom Čukarica.

Jesen u znaku cveća i meda

Posetioci su imati priliku da uživaju u bogatom cvetno-dekorativnom programu, posebno prilagođenom jesenjoj sezoni kada bašte, terase i dvorišta zahtevaju pripremu za hladnije dane.Na štandovima su bili ponuđeni širok izbor jesenjih sadnica, dekorativnog i saksijskog bilja, kao i prateće hortikulturne opreme.Posebnu pažnju privukli su pčelarski izlagači, koji su predstavili prirodni med, saće, propolis, matični mleč i brojne proizvode na bazi meda, direktno od lokalnih proizvođača.Osim kupovine, posetioci su razgovarali sa uzgajivačima i pčelarima, od kojih su dobili praktične savete o nezi biljaka tokom jeseni i zime, ali i nauče kako se pravilno koriste pčelinji proizvodi.

Dani mirisa i ukusa

1/5 Vidi galeriju Lepa manifestacija na Čukarici Foto: Opština Čukarica

Organizatori ističu da kultura nije ograničena samo na umetnost, već obuhvata i svakodnevno okruženje u kojem živimo.Estetsko uređivanje balkona, dvorišta i javnih površina predstavlja deo kolektivnog identiteta opštine, zbog čega festival ima mnogo širi društveni značaj.Njegova vrednost ogleda se u očuvanju tradicionalnih zanata, podsticanju lokalnog preduzetništva, razvoju ekološke svesti i stvaranju prostora za edukaciju i međusobno povezivanje građana.

Otvorena scena za sve generacije

Plato ispred OŠ „Josif Pančić“ tokom trajanja manifestacije bila je otvorena kulturna i društvena scena, mesto susreta sugrađana svih generacija.Izmeštanjem kulturnih i zanatskih sadržaja na trgove i ulice, organizatori su želeli da stvore živ prostor koji je dostupan svima, negujući duh zajedništva i komšijskog okupljanja.Poseban značaj ima činjenica da se festival održava u neposrednoj blizini škole, jer će najmlađi kroz neposredan kontakt sa izlagačima imati priliku da saznaju koliko su pčele važne za očuvanje ekosistema, ali i da razvijaju svest o značaju hortikulture.Manifestacija predstavlja deo šire strategije Opštine Čukarica usmerene ka podršci lokalnom mikropreduzetništvu.Opština i ove godine obezbeđuje besplatne štandove za izlagače, kako bi im omogućila lakši plasman proizvoda i direktan kontakt sa kupcima, bez posrednika.

Poseban akcenat stavljen je na zaštitu životne sredine i očuvanje pčelarstva, koje se danas suočava sa brojnim izazovima, među kojima su klimatske promene i sve intenzivnija upotreba pesticida.Organizatori podsećaju da pčelarstvo nije samo važna privredna grana, već jedan od ključnih stubova očuvanja prirodnog balansa.

Više od sajma

Kako poručuju organizatori, svaki zasađeni cvet i svaki podržani tradicionalni zanat predstavljaju korak ka lepšoj i bogatijoj zajednici.

Zato Jesenji festival cveća i meda nije samo prodajna izložba, već praznik prirode, lokalne baštine i zajedništva, kojim Čukarica nastavlja da neguje vrednosti po kojima je prepoznatljiva.

-Negujući tradiciju i prirodu, čuvamo duh Čukarice-poručuju organizatori manifestacije za Kurir.