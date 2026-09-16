STROGI CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: I delovi još 5 opština, spisak je dugačak
Spisak isključenja struje danas u Beogradu.
Vračar
09:00 - 15:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: 1-7,11-13, SVETOG SAVE: 1, TRG SLAVIJA: BB,BB,
Palilula
09:00 - 14:00 PUT ZA CRVENKU N 101: 9-11, Naselje BORČA: BEOGRADSKA: 8-30B,34B,3-29,35-39, BRANKA PIVNIČKOG: 2,1-5,11-13,17, CRVENKA: 0-4,8,32-34,42-42A,1B-5,9-11,29-35,39, DALIBORA RADULOVIĆA: 24-26,11, DEVETOG MAJA: 2-6,16,1-25,29-39, DRAGIŠE NEDOVIĆA: 20A-20G,1-3,7,11-13, LAZARA DOKIĆA: 70-74,80-82,86-88,96-98,104,112-124,53-57,79-81,85,91-99,117,123, LOLE RIBARA: 2,3, LOTOSA: 4-20B,50-56,39,51, LUJA ADAMOVIĆA: 2,10-12,1,7, MILANA RISTIĆA: 2-4,8-22,1-5,9-15,19-21, MILUTINA BORISAVLjEVIĆA: 29, NOVICE PETKOVIĆA: 2,6-8,18,22-24,28,1-9, PETRA ARAČIĆA: 4,8-14,1-3,7A-9,13, PUT ZA CRVENKU: 0BB-20I,24-26M,30-30E,36,46-50V,56-56V,66,4114,1-9,13B-19,23-31T,37,61,71,77A-79,83-87A, PUT ZA CRVENKU 1 DEO: 2-2V,6-12,26-28,17,23,29-31B, PUT ZA CRVENKU 2 DEO: 2-2A,14-18,26,1-5,11-25, PUT ZA CRVENKU 3 DEO: 4A-6A,12D-14,18-24,28-30,5A,13-25A,29,33, PUT ZA CRVENKU 4 DEO: 6-8,1,5, PUT ZA CRVENKU 5 DEO: 4-6A,12,16D-20A,24,7,11-25,29, PUT ZA CRVENKU 6 DEO: 28,1-5,9-23,27-31, PUT ZA CRVENKU N 101: 2,29A, PUT ZA CRVENKU NOVA 102: 8,14-16,22, PUT ZA CRVENKU NOVA 104: 3,9-11A,15-15A,19-21A, SAVKE PANIĆ: 34,3-9,13,33-35, STEVANA ŠALAJIĆA: 4,8-10,14,42,5,15-17,21-23,27-29,33-39, Naselje Crvenka: CRVENKA: 38,43-43A,
10:00 - 12:00 Naselje BORČA: ALEKSANDRA BAJINA: 3,9,15, BENKOVAČKA: 2-10,1-5, BEOČINSKA: 32-40,44-56,41A,45-49,53A,59-67B,75A-75V,79-87, BEŠENOVSKA: 2-16,1-15, BIJELjINSKA: 2-8,1-7, BRANKA PLEŠE: 2-10,14-26,32,1-23, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2D, DOBRIĆEVSKA: 2-8,12,22,1,5,9-13, DOBRUNSKA: 4-12, DUŠKA DAMNjANOVIĆA: 2-4, ELEMIRSKA: 2-10,18,22-24,158-158,1-11, GRGETEČKA: 32,36,42-42A,50-56B,64-68A,72-74,78-80,94A-98,27-29,39-45,49-51B,55-55A,59-65E,79-85, JOVANA TEKEKIJE: 2-6,10A,14,18,22,1-17,21, KARAŠKA: 14,1A-5,9-11, KIKINDSKA: 42-48,69-71, KOVILjSKA: 4,1-3,7-11A, LUKE ĆELOVIĆA TREBINjCA: 6, MARKA FOTEZA: 4-8,12-18,1-21, MIHAILA PETROVIĆA: 4-8,16,66E,84E-86Ž,90-90A,102,136B-138V, MILOVANA JAKŠIĆA: 2-8,1,5,9-11, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 26D-26I,48-56,72,118-120,126,1-15,103-105, MLADENA KARAMANA: 2-6,16,22-24,7,29, MODRIČKA: 2-14,1-11, MOMIRA KORUNOVIĆA: 2-16,20-22,1-5, MORIŠKA: 3-7,11-15, NIKOLjAČKA: 2A-10,16-22,26,30-30A,1-11,21-37, PAPRAĆKA: 4,8-10,3-9A, PAVLA IVIĆA: 22, PETKOVAČKA: 26-30A,34-48D,52,58A-58R,62-68,74-74A,80-84,148,33-37A,43-45A,53,59,67-75C,79-85,97, PETRA TEKELIJE: 2-4,8-16,20-30,1A-3A,7-21,25-27, RAD.STEVIĆA RASA: 2-6,12,1,5,9-13A,19,27, RADOMIRA ŠAPERA: 2-12,3,7,19, RADOMIRA STEVIĆA RASA: 10-12,11-23, RAJKA ŽIŽIĆA: 2-10,1-9,17, RMANjSKA: 6,1-3,7, ROGATIČKA: 2-12,16,1-15, RUSENIČKA: 8A,12-14A,3-11, SALAŠKA: 2,6,12A, STAN.BELOŽANSKOG: 2-4,1-11, STANISLAVA KRAKOVA: 2-14,18-20,1-7A,11-19, STEVANA TUCOVIĆA: 4, TRŠIĆKA: 2-8,1-3,7, TVRDOŠKA: 2-8,16,1-5,9-11, VELIKOHOČKA: 2,6-8,12-16,22,1-15,21-39, VOJINA DJORDJEVIĆA: 4-6,10,1-13, VOZUĆKA: 2,8,12-14,23-31, ZAVALSKA: 2-4,8,1-5,9-11,15, ŽETELAČKA: 10, ŽITNIČKA: 4,8-14,158,1-7, ZLATIČKA: 2-2A,6-14,1-3, ZRENjANINSKI PUT: 158-158C, Naselje BORČA - Guvno: MIHAILA PETROVIĆA: 24, Naselje BORČA - Pretok: JOVANA SMILjANIĆA: 3-11, KIKINDSKA: 10-36B,54-58,64-80,84-90X,104-104B,5-7,11-13A,17-17G,27-37,43-51,55,63-63,75,101-101G, MELENAČKA: 6-8,3, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 2A-2V,8A-10A,14,20G,30-44A,62-64,68,78-80,84-84V,88-90,98-104V,130A-134B,23-29,33-33A,37-37A,41-45,51-55,63-65B,73-83,87-93, OPOVSKA: 2,6-12,1,7, PANONSKA: 4,8-12,1-15, Naselje BORČA - Mali Zbeg: ISIDORA PAPA: 8,5, Naselje Krnjača: SAMOŠKA: 2A, ŽETELAČKA: 2-6,1-3,7-9,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: BREZA: 2,1-5, JASENOVA: 2-16,1-13, KESTENOVA: 2-6,1-11,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje ZVEČKA: BOŽIDARA MARINKOVIĆA: 2,10A,3-3B, DONjI KRAJ: 86A, DRAGA VUKOVIĆA-KORČAGINA: 24-42A,46-48,52-54,58-68,72-74,78-82,86,90-90A,96-108,114-124,128-134,142-148,152-162,168-172,176-190,200-220,230-250,1,19,25,31,37,41A-67,71,75-123B,127-129,133-155,159-195,199-215,219-243,247-273,281,289-291,301,305-307,313, DRAGANA GRADINCA: 2,10,14A-14V,18-18G,22,7A,11A,15,19, DVADESETPRVE SLAVONSKE BRIGADE: 19-21A, GORNjI KRAJ: 162,167,181,205A,211A-213,227A,1111, KOD LIPE: 174, MOMČILA KALAJDžIĆA-MUJE: 29G, PAVLOVIĆA KRAJ: 10,14,20,1A-5,11, PAVLOVIĆA KRAJ 1. DEO: 2,8,12,1-3, PAVLOVIĆA KRAJ 2.DEO: 8, PETE KOZARAČKE: 30, POPOVIĆA KRAJ: 2-10A,16-20C,24-30,1-5,9-17,21,25-25A,29, POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA: 2-16,20,44,48-50,54,1-5,57, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 2-4,20,28,1-1A,27-29, RAJE POPOVIĆA: 6A,14,20B,26-28,36-38A,44B,9A,25B,29, SOLUNSKOG FRONTA: 45, ULICA 38: 13D, ZASEKA: 54,97C,125,167,255,
Surčin
08:30 - 14:00 Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 90-100,112a-112b,73,77-79,85-89,97-99,105, DON KIHOTOVA: 3-5,
08:30 - 16:00 VOJVODE PUTNIKA: 17, Naselje JAKOVO: JAKOVAČKI KORMANDIN: 25, Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 38, MIKE ANTIĆA: 2,8-14,18-36i, MILA KOVAČEVIĆA: 1,7,15, MITE BINjIŠA: 2B,1A,7, UDARNE DESETINE: 32a, VASE DAVIDOVIĆA: 2-4A,3-7G,11, ŽELEZNIČKA: 48-58,66-66,70,74,78-84,90,67,71-77,81-89A,99,103-109,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Vrbovno, zaseok Lekića
08:00 - 15:00 Lajkovac: Nosilaca Albanske spomenice, Miloša Crnjanskog, Balkanska, Đure Jakšića, Dušana Trifunovića (naselje kod SUPA-a); Selo Lajkovac 2: deo ulice Milene Pavlović-Barili, Nadežde Petrović, Kralja Petra Prvog, Vojislava Ilića, Šumadijska
09:00 - 14:00 opština Ljig: mesto Boljkovci - Zaseok Ranjci prema Bukovači
Kurir.rs