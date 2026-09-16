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Zbog hitnih i neodložnih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 16. septembra 2026. godine, u periodu od 8 do 22 sata,bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Milana Rakića (od Batutove do Belopalanačke),
Učitelja Miloša Jankovića,
Preševskoj,
Đoka Vojvodića,
Vojvode Sime Popovića,
Hektorovićevoj,
Brsjačkoj,
Geršićevoj,
Cara Jovana Crnog,
Divčibarskoj,
Bukureškoj,
Spase Garde i
Miloša Savkovića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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