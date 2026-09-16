Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
HITNI I NEODLOŽNI RADOVI NA ZVEZDARI: Danas bez vode od 8 do 22 časa stanari ovih ulica (SPISAK)
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Zbog hitnih i neodložnih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 16. septembra 2026. godine, u periodu od 8 do 22 sata,bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Milana Rakića (od Batutove do Belopalanačke),
Učitelja Miloša Jankovića,
Preševskoj,
Đoka Vojvodića,
Vojvode Sime Popovića,
Hektorovićevoj,
Brsjačkoj,
Geršićevoj,
Cara Jovana Crnog,
Divčibarskoj,
Bukureškoj,
Spase Garde i
Miloša Savkovića.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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