Spisak isključenja vode danas u Beogradu.
isključenja vode
OVE ULICE NA ČUKARICI DANAS SU BEZ VODE: Natočite do vrha, česme suve od 8 do 18 sati
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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Čukarica, u sredu, 16. septembra 2026. godine, u periodu od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Crveno barjače,
Komovskoj,
Jelenov žleb,
Bogdana Velaševića,
Momčila Čedića,
Radivoja Rakonjca i
Bele vode.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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