Transfuzija krvi
Budite heroj i nekome spasite život! Danas akcija davanja krvi širom Srbije!
- Dobrovoljno davanje krvi organizovano je danas na više lokacija širom Srbije, među njima u Beogradu, Obrenovcu, Šapcu i Petrovcu na Mlavi.
- Krv se može svakodnevno dati i na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Beogradu, radnim danima od 7 do 19 časova, a vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Zvezdara, Gradska čistoća 9-14 časova
- Obrenovac, Termoelektrana "Nikola Tesla A" 8-13 časova
- Palilula, Policijska uprava za grad Beograd 9-13 časova
- Petrovac na Mlavi, centar, autobus 9-14 časova
- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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