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Devedeset osam godina kruži Beogradom, na svojih osam kilometara srela je generacije Beograđana i postala deo njihovih uspomena. Menjale su se ulice, grad i ljudi, ali je čuvena "dvojka" ostala, kao jedna od onih beogradskih priča kojima se uvek vraćamo.

Krug dvojke – granica koja deli Beograd. To je izraz koji gotovo svaki Beograđanin zna, ali da li svi pod njim podrazumevaju isto?

O čuvenoj dvojci govorili su i Beograđani.

- To se misli na starosedeoce, ako tako mogu da kažem. Mada se to danas menja, kao što se i sve menja i prirodno je da se menja ali to je činjenica da je to nekada bio srž i bilo života čak Beograda.

Nekada su čak i trke organizovane, motocikliske trke, Beograd je bio vrlo poznat, cenjen, tamo to je među 30. i 40. godine, čak su i poštanske marke izdate povodom toga, tako da je Beograd obeležio Kalemegdan i ceo taj krug, opet deo dvojke - rekao je jedan Beograđanin.

- Kada kažemo krug dvojke, prvenstveno mislimo na deo Dorćola, deo oko Tašmajdana, uži centar grada, to je ono što se nekada mislilo na krug dvojke. Ja mislim da je i dalje ostalo taj izraz – krug dvojke, kada mislimo centar grada, kada tražimo nešto i dalje je ostalo, da se tako izrazim, ostalo je srce grada - kaže jedna Beograđanka.

Zašto "krug dvojke"

Naziv "krug dvojke" nastao je po trasi linije dva, na kojoj tramvaji već decenijama kruže centralnim beogradskim ulicama. Prve tramvaje 1892. godine vukle su konjske zaprege.

To su bile linija 1 – od Slavije do Kalemegdana preko Terazija, i tadašnja linija 2, koja je povezivala Dorćol sa Knez Mihailovom ulicom.

- Te konjske zaprege koje su vukle tramvaje to je trajalo otprilike dve godine jer se Beograd elektrificirao već 1894. i izgrađena je prva električna centrala i tu baš ovde na Dorćolu. I naša direkcija je upravo ovde i naš pogon tramvajski se još uvek zove Centrala po električnoj centrali Dorćol. Tada je Beograd bio jedan od prvih gradova Evrope koji je počeo da uvodi električne tramvaje, tako da su vrlo brzo oni tramvaji sa konjskom zapregom pali u zaoborav i počeli su da se modernizuju - rekla je Slavica Stevanović, menadžer za korporativno informisanje GSP-a.

Zvuci zvona i škripa metalnih točkova po šinama decenijama su se mešali sa žamorom ulice. Trasa dvojke menjala se kroz decenije i nije uvek bila pun krug. Njena kružna trasa ustanovljena je 1928. godine.

- Poslednjih godina krug dvojke je ista trasa kao što je i nekad bio, s tim i ima spoljašni i unutrašnji krug, dvosmerno voze. Međutim, u ovom trenutku zbog velikih rekonstrukcija ta linija je skraćena, jer se kompletno rekonstruiše. I pored svih rekonstrukcija koje se rade u Karađorđevoj ulici rekonstruiše se kompletno i tramvajska infrastruktura. To je razlog što ne vozi se ceo krug - dodala je Stevanovićeva.

Krug dvojke je i krug kroz vreme pa se danas ovim tramvajima sve češće voze turisti koji tako upoznaju najstarije gradsko jezgro.