OVE ULICE NA ZVEZDARI DANAS SU BEZ VODE ČITAV DAN: Natočite dobro, vode nema od 8 do 22 časa
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u četvrtak, 17. septembra, od 8 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Lukijana Mušickog, Koste Novakovića, Bana Ivaniša, Milana Grola, Vojvode Sime Popovića, Trnavskoj, Kladovskoj, Knjaževačkoj, Lovranskoj, Novice Cerovića, Veljka Dugoševića, Pante Srećkovića, Paraćinskoj, Dragiše Lapčevića, Pančinoj, Nerodimskoj i Ljubice Luković (od Zvezdarskih jelki do kraja ulice).
Umanjen pritisak vode imaće potrošači u Volginoj ulici.
Iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/11-00-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
Kurir.rs/Beograd.rs