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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u četvrtak, 17. septembra, od 8 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Lukijana Mušickog, Koste Novakovića, Bana Ivaniša, Milana Grola, Vojvode Sime Popovića, Trnavskoj, Kladovskoj, Knjaževačkoj, Lovranskoj, Novice Cerovića, Veljka Dugoševića, Pante Srećkovića, Paraćinskoj, Dragiše Lapčevića, Pančinoj, Nerodimskoj i Ljubice Luković (od Zvezdarskih jelki do kraja ulice).

Umanjen pritisak vode imaće potrošači u Volginoj ulici.

Iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/11-00-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

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