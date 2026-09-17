SPISAK ZA ISKLJUČENJA STRUJE NIKAD DUŽI: Na njemu delovi čak 11 beogradskih opština
Spisak isključenja struje danas u Beogradu.
Stari grad
09:00 - 14:00 DOBRICE ĆOSIĆA: 6-10,14,
Savski venac
09:00 - 13:00 Jug Bogdanova 12
Zvezdara
08:30 - 14:00 BRAĆE MILADINOV: 12-18,22,1-9,15,19-23, ĆIPIKOVA: 2-4,1-7, GORNIČEVSKA: 17, GOSPODARA VUČIĆA: 220-224,231,235-245, KOSTE ABRAŠEVIĆA: 20-32,23-25,29-39, M.PETROVIĆA-ČKALJE: 2-2A, MILUTINA USKOKOVIĆA: 2,3, ODESKA: 2-4,1-1F/8, SLOB.-DANKA-SAVIĆ: 7, SUBOTIČKA: 28-30,23-23, TIHOMIRA VIŠNJEVCA: 2, VJEKOSLAVA KOVAČA: 2-10,1-5,
Čukarica
08:30 - 14:00 ANE AHMATOVE: 1-5, BREHTOVA: 1-3, KNEZA VIŠESLAVA: 130-140, SLOBODANA ALIGRUDIĆA: 3-5, SLOBODANA PEROVIĆA: 6-8,1-7, STANISLAVSKOG: 2-4,3, Naselje ŽARKOVO: ALJEHINOVA: 2-6,1-5, ARČIBALDA RAJSA: 64-80,90,51-55, ILIJE STOJADINOVIĆA: 2-4,18-20, JABLANIČKA: 182, RATKA MITROVIĆA: 128,136-138,148-160,163-165,183-189,
Novi Beograd
08:00 - 15:00 NARODNIH HEROJA: 14-28,
Zemun
08:30 - 13:30 PAZOVAČKI PUT: 48-54,55,63-65, Naselje ALTINA: GORDANE KOSANOVIĆ : 2-4A,10A-12A,1-3D, JASMINE JOVANOVIĆ : 2-8,1-5, JUGA GRIZELJA : 2-24A,28,3,17-19,23-33, LJILJANE KRSTIĆ : 2I-2P,8-16,24-26,5-5A,9-17B,27, SERVANTESOVA : bb,2C,10,16,26, SLOBODANA ĐURIĆA : 2-4b,8-20,1-19, UGRINOVAČKI PUT: 50-62,47-51,55, ZIRE ADAMOVIĆA : 27,
09:00 - 14:00 Naselje UGRINOVCI: BEOGRADSKA: 154-170, NOVA 16: 1-11,
Grocka
09:00 - 15:00 Naselje VRČIN: AUTOPUT ZA NIŠ: ,BB,1, BEOGRADSKA: 28B,112-122,126-140B,144-148A,152-152B,156B,83-101,105-107A,113-115,133, JANKA KATIĆA: 2-6,10,16,20,24,32-34,48-52,56,3-5,35-37,43-47, ORLOVIČKA: 4-10,1,5-13, ORLOVIČKA 1 PRILAZ: 10, ORLOVIČKA 2.DEO: 2, PUT ZA BOLEČ: 3-7B,15-15F,19, PUT ZA SELIŠTE: 7-15,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje Grabovac: GRABOVAČKI DRUM: 9, KOD EKONOMIJE: 10, Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: 24, DORĆOLA: 65, JADRANSKI KRAJ: 12B,16,20A-20B,34,38B-40A,48A,312A,334A,338A,434-434E,446B,1000BB,5,15A,21A-21B,27,31-33B,37,331B,339,445B-445D, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 463A, LAZAREVIĆA KRAJ: 314,347A, LAZIĆA PUT 1. DEO: 38,52A,312-314,318A,322F-324A,338B-342,3C,319-321A,327,335,339-341,1111, NADVOŽNJAK: BB,10-12B,20C-20D,5-11,413D,431F,435B, POLJOPRIVREDNO DOBRO: 3, PUT ZA GRABOVAC: 8G-10B,9A, SADŽAKOVIĆA KRAJ: 39A, SAVIĆA KRAJ: 16,68-72,286,432C,65-75B,93A, SELO: 17,21, SREMČEVIĆA KRAJ: 0,408,435A-437,445B,455, STUBLINE: 6,10-14,20-22,26-38,48-52,68,312,318,322-324,332-334,338-344,436,442,494,1-3,7-15,19-19,23-25,29,35,49,63-71,75,93A,317-319,323-325,329-333,337-339,343,433-437,441-443, VALJEVSKI PUT - CENTAR: 2-4B,8-14,18,60A,120,322,432-432G,440A-444,1-7,11-11G,15E,31,35,391C,431-433A,443-445C, ZARIĆA KRAJ: 316,322C-322G,326,330A,321,325, ŽUTO BRDO: 8C-10,7A,11C-13C, Naselje Veliko polje: DONJI KRAJ: 13, ĐURIĆA KRAJ: 39A, GORNJI KRAJ: 8,26B,40-40V,48B,52,1,5,13E,21G,39D-41D,45B-47, JEVTIĆA KRAJ: 41-41Đ, KOD PRUGE: 14Đ,48B,13B-15K,45G,53D-53G, KOD RAMPE: 13-13G, NEMA NAZIVA ULICE: 46-48A,52,7,47,53,59, SREDNJI KRAJ 1. DEO: 8,3,41,49,53-55, STEVANA BODNAROVA: 4A-4E,8,41-41E, VELIKO POLJE: 220, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 162-170A,174-178,184-228,232-238A,242-242A,246-250A,256A-258A,264-264B,268,276,300,31A,149-151B,155-163,169-171,175,189,197,1111BB, LUG: 5,13, STARA PRUGA: 15G, ULICA 4: 2-2A,6-8A,1,7, ULICA 5: 2-6C,5-7, ULICA 6: 6, ULICA 7: 4,8,12,92,1,9, ULICA 8: 1-5, ULICA 9: 2A-6,12,1-13, ULICA 10: 8,192,1, ULICA 11: 1-3A,7-7A,11-17, ŽIVE BORJANOVIĆA: 62-68,
Sopot
08:00 - 14:30 Naselje MALA IVANČA: BORAČKA: 2A,6-14,20-22,3-27,303A, BRANE VASILJKOVIĆ: 2,6-12,5-7,11, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 2-4,9-11A,15, ČETVRTOG JULA: 2-12,7-9,13,163A, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-22,26-36,40,46-48,52,56-58,62-86,126,1-51,57-61,65-67,71-87,91-95,99-101,105,111-115A,133, DVADESETDRUGOG DECEMBRA: ,2-8,12-52,56A-64,68-70A,3,7-29,33-51,335A, DVADESETOG OKTOBRA: 2-4,10-12,16,20-34,38,412,422,3-17, GROBLJANSKA: 2-6A,10-12,16-18,3-7, KOSMAJSKA: 4-8,12,16A,1-3A,7-9, LENJINOVA: 4-10,18,1,19,107B, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: ,4-4,1,5A-5B,9B, NARODNIH HEROJA: 4-24,48-64,21,25-27B,35-41,51-65, PROLETERSKA: ,2-6,12-14,18,22-32,36-44,48,54-64,70B,74A,78,462,476,480A,1-11,23D-29B,33-35,41-53,57-59,67-67A,73-77A,81-83,87-89, PRVOMAJSKA: 4-6,1C-9B, PUT ZA ŠINDRU: 1A, RADNIČKA: 4-10,1,9, SEDMOG JULA: 2-2,6-20,24-32,36-44,52B-56,3,7-15A,19, SOLUNSKA: 2-12A,3-13, ŠUMADIJSKA: 2-12,1-15,19,23-25, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2,7, TRG BRATSTVA I JEDINSTVA: 2A-2B,6-8,1-15, VUKA KARADŽIĆA: 4-6,3-5,9-13, ŽELEZNIČKA: bb,6,18, Naselje MALI POŽAREVAC: SREĆKA JOVANOVIĆA: 27, Naselje POPOVIĆ: MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 118A, Naselje RALJA: BRAĆE JOCIĆ: 4, CANE MARJANOVIĆ: 2-8,12-14A,26-30,34,3A,19,23,27,37-39,67,71-85, OMLADINSKA: 54B, PROFESORA ANDONOVIĆA: 36, RADOMIRA JOCIĆA: 2A-4,16,20-20A,28,34-40,48,56,60-64,1,11-19,25-27,35-37,349, SREMSKA: 2-12,18-22, ŠUMADIJSKIH BRIGADA: 6,16-22,26-30,34,48,13,31-33A,37-37A,47A,111, ŽIVOTE JOVIČIĆA GRKOVO: 2A-6,10-12,3A-5, Naselje SOPOT: DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 9A,19,
Surčin
08:30 - 16:00 VLADIMIRA BEARE: 6,11, Naselje KLJUČ: MAJKE ANGELINE: 79-81,103-105, Naselje SURČIN: BRAĆE GRIM: 2A,6,10A,1-3,9A, BRAĆE NIKOLIĆ: 64-72,76-100,104a-112P,120,128-132nj,136-136A,140-146H,150,154,158C,67,71-73,77-79,85-89,97-99,103-109,113-115,119-123, ČAPLINOVA: 2,6-10,1-19, ČARDAKLIJA: 4-8, DON KIHOTOVA: 3-5,11,15, JANIKE BALAŠA: 6,10,26, LETNJA: 2,10-14,24,3,7,15-17,21, MAČVANSKA: 6,10,3-7,13-17, MIŠARSKA: 20-30,11-19, MITE BINJIŠA: 20, PAVLA JUTIĆA: 6,1,5-9, SLOBODANA PAUNOVIĆA: 22,3-7,17-19, STEVE ŽIGONA: 2,1, TREŠNJINA: 2-4,12,16-22,15,19, VASE PELAGIĆA: 2-8,12-14,1-17,21,
Lazarevac
09:00 - 12:00 Stepojevac, zaseok Stevanovići
09:00 - 14:00 opština Mionica: naseljeno mesto LJig - naselje Glumač, Milinkovići, Gornja Tplica (Rakari) - zaseok Jeftići; Babajić- zaseok Cvijovići, Đorđevići, Ostojići
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