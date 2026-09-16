BESPLATNO U BEOGRADU: Večeras u 20 sati koncert u KC Čukarica, pesme koje evociraju uspomene na leto i romanse
Koncert Ljiljane Filimonović „Obalama Mediterana” biće održan u okviru 30. Muzičkih susreta „Jesen na Čukarici” večeras u 20 časova, najavljeno je iz Kulturnog centra „Čukarica”.
Na koncertu će Ljiljana Filimonović sa prijateljima izvoditi pesme koje su se često slušale tokom leta, pesme koje evociraju uspomene, dodiruje najtananija osećanja i vraćaju publiku u neka lepša, romantičnija vremena, kada se uz pesmu volelo i slavilo, ali i tugovalo i patilo.
Nastupaju: Ljiljana Filimonović – vokal, Jovan Đorđević – vokal, gitara, Miloš Punišić – vokal, harmonika, Nemanja Kanački – gitara, Ante Grosi – vokal, gitara, kao i specijalni gosti.
Manifestaciju su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, SOKOJ i GO Čukarica.
Ulaz je slobodan.
Kurir.rs/Beograd.rs