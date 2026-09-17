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U prostorijama Novobeogradske kulturne mreže u Bloku 45 ovog vikenda počele su besplatne kreativne radionice za decu koje organizuje Gradska opština Novi Beograd.

Mališani su tokom prvih radionica uživali u slikanju, pevanju, sviranju klavira i dramskom nastupu, dok su se oni koje privlači svet medija oprobali u ulogama mladih reportera i TV lica.

Kroz igru, druženje i kreativan rad, deca imaju priliku da pokažu svoje talente, nauče nešto novo i provedu kvalitetno vreme sa vršnjacima.

Radionice će se održavati svakog vikenda, uz stručni mentorski rad u prostorijama Novobeogradske kulturne mreže u Jurija Gagarina 221, a trajaće do 15. novembra.

Program je namenjen deci uzrasta od sedam do 14 godina, a radionice su organizovane u dve starosne grupe – od sedam do devet i od deset do 14 godina.

Prijava je u toku, a roditelji decu mogu prijaviti putem Info centra na broj 011/7850-785 ili na imejl-adresu: servisnicentar@novibeograd.rs, saopšteno je iz ove opštine.

Kurir.rs/Beograd.rs

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