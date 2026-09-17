Učešće na takmičenju potvrdili su sportisti iz Poljske, Španije, Rumunije, Austrije, Republike Srpske i Srbije.
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TROFEJ BEOGRADA 2026: Kjokušinkai turnir u subotu, finalne borbe od 17 časova
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Dvadeset peti kjokušinkai „Trofej Beograda” održaće se 19. septembra u košarkaškoj hali „Radivoj Korać” u Beogradu, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.
Eliminacije su predviđene za 12 sati, a finalne borbe za 17 časova.
Učešće na takmičenju potvrdili su sportisti iz Poljske, Španije, Rumunije, Austrije, Republike Srpske i Srbije.
Pokrovitelj ovog sportskog događaja je Sekretarijat za sport i omladinu, a organizator je Kjokušinkai savez Beograda.
Kurir.rs/Beograd.rs
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