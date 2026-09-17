Slušaj vest

Dvadeset peti kjokušinkai „Trofej Beograda” održaće se 19. septembra u košarkaškoj hali „Radivoj Korać” u Beogradu, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.

Eliminacije su predviđene za 12 sati, a finalne borbe za 17 časova.

Učešće na takmičenju potvrdili su sportisti iz Poljske, Španije, Rumunije, Austrije, Republike Srpske i Srbije.

Pokrovitelj ovog sportskog događaja je Sekretarijat za sport i omladinu, a organizator je Kjokušinkai savez Beograda.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradVESELI DANI U BEOGRADU!Jesenji festival cveća i meda na Čukarici: Praznik prirode, tradicije i domaćih proizvođača
festival cveća i meda (1).jpeg
BeogradSIMBOL GRADSKOG DUHA I TRADICIJE! Skoro ceo vek kruži ulicama prestonice: Priča o čuvenoj "dvojci" bez koje Beograd ne bi bio isti!
WhatsApp Image 2025-04-14 at 09.03.36_918f87a0 copy.jpg
BeogradIZLOŽBA JAPANSKIH LUTAKA: U Muzeju primenjene umetnosti od utorka
Screenshot 2026-09-13 093116.png
BeogradHOROR U STANU U BEOGRADU: Podstanarka se odmarala posle posla, a onda je iz klima uređaja izvirilo nešto JEZIVO
Klima uređaj i daljinski upravljač