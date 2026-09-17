Ova manifestacija već godinama uspešno okuplja domaće proizvođače i pretvara omiljeni park Manjež u raskošnu cvetnu oazu na otvorenom.
Beogradska jesen
BESPLATNO U BEOGRADU: Izložba cveća u petak u parku Manjež
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Tradicionalna jesenja izložba cveća pod nazivom „Beogradska jesen” biće održana u petak, 18. septembra, saopštavaju iz Udruženja uzgajivača i ljubitelja cveća Srbije.
Ova manifestacija već godinama uspešno okuplja domaće proizvođače i pretvara omiljeni park Manjež u raskošnu cvetnu oazu na otvorenom.
Oko 35 izabranih izlagača iz cele Srbije predstaviće najbolje iz svoje proizvodnje, a izložbeni prostor biće ujedno i prodajni. Posetioci će imati jedinstvenu priliku da od samih uzgajivača dobiju direktne savete o nezi biljaka tokom hladnijih dana.
Izložba će biti otvorena od 18. do 27. septembra, od 9 do 18 časova, a ulaz za sve posetioce je besplatan.
Kurir.rs/Beograd.rs
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