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DO 15 SATI:

Stari grad: Nušićeva 7

Savski venac: Neznanog junaka 32a

Vračar: Mutapova 25

Palilula: Nušićeva 41a – Ovča

Zvezdara: Gospodara Vučića bb (ugao Braće Miladinov), Mirijevski bulevar 56, Koste Nađa 31 – Mirijevo, Gamzigradska 18 – Veliki Mokri Lug

Voždovac: Vojvode Đurovića 10a

Rakovica: Slavka Rodića 2t

Čukarica: Belo vrelo 34 – Bele vode, Belovih jaruga 8 – Sremčica, Borisa Kidriča 9 – Umka

Zemun: Ugrinovačka 195, Bertranda Rasela 15 – Zemun polje

Grocka: Dragoljuba Stojanovića 2. levi prilaz 15 – Kaluđerica, Stepe Stepanovića 60 – Vrčin

Barajevo: Kosmajskih Partizana 206 – Vranić

Surčin: Trg Zorana Đinđića 25

Kurir.rs

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