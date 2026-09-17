kvarovi na mreži
KVAROVI NA MREŽI, KADA STIŽE VODA? Ekipe Vodovoda danas rade na 12 lokacija
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DO 15 SATI:
Stari grad: Nušićeva 7
Savski venac: Neznanog junaka 32a
Vračar: Mutapova 25
Palilula: Nušićeva 41a – Ovča
Zvezdara: Gospodara Vučića bb (ugao Braće Miladinov), Mirijevski bulevar 56, Koste Nađa 31 – Mirijevo, Gamzigradska 18 – Veliki Mokri Lug
Voždovac: Vojvode Đurovića 10a
Rakovica: Slavka Rodića 2t
Čukarica: Belo vrelo 34 – Bele vode, Belovih jaruga 8 – Sremčica, Borisa Kidriča 9 – Umka
Zemun: Ugrinovačka 195, Bertranda Rasela 15 – Zemun polje
Grocka: Dragoljuba Stojanovića 2. levi prilaz 15 – Kaluđerica, Stepe Stepanovića 60 – Vrčin
Barajevo: Kosmajskih Partizana 206 – Vranić
Surčin: Trg Zorana Đinđića 25
Kurir.rs
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