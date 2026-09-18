DANAS BEZ STRUJE OVIH 6 DELOVA BEOGRADA: Spisak najduži u ovoj opštini
Spisak isključenja struje danas u Beogradu.
Zvezdara
08:30 - 14:00 BRANKA KRSMANOVIĆA: 18A-18A,19-23, BUL KRALJ.ALEKSANDRA: 133,137-163, ĐEVĐELIJSKA: 6-12A,16-18,22-26,9-35A, DRAVSKA: 8, JEDRENSKA: 2A,1-3, KAJMAKČALANSKA: 40,44-54,60,45-51A,55-61,71, POP-STOJANOVA: 2-24,1-31A, TRŠĆANSKA: 1-1, VATROSLAVA JAGIĆA: 1-1, ŽIČKA: 21,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: VINOGRADSKI VENAC: 2-40A,1-31,
Zemun
08:30 - 12:30 AUTOPUT ZA NOVI SAD: 2A-2E,1-1A, UGRINOVAČKA: 210B-212V/3, Naselje ALTINA: DOBANOVAČKI PUT: 18A, HEMINGVEJEVA : 1B-1V, RATARSKI PUT: 2-26,36,1-25A,31-37B, UGRINOVAČKI PUT: 3A,
09:00 - 11:00 CARA DUŠANA: 115-117,
Grocka
08:30 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: DUŠKA TRIFUNOVIĆA: 2-6,1-11, KOSOVSKIH BOŽURA: 2-8,3-5, KRAGUJEVAČKA: 2,6,3-9, NEGOTINSKA: 4,1-7, UŽIČKA: 1-1X, VIŠNJIĆEVA DRUGA LEVI PRILAZ: BB,8,1-13,29B-35, ZAGE MALIVUK: 16-24,28-34,13-21,
Obrenovac
09:00 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: 152A,173, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: 0BB-2A,26B,30A-32B,40A,198B,1,7-11,23A-25,33A-33B,41A,45A-49Ž,121,129, Naselje ZABREŽJE: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: 138-154,167-171,175-179,205,209, DOSITEJEVA: 2-10,14-42,48-50,68,1-21A,25,67, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: 198A-200V,25A,95, RADNIČKA: 2,6-18,1A-11, ZABREŠKIH PARTIZANA: 2-8,12-14,18-20,24,28-32,42,3-5,9,15-37,45-49,79D,
08:30 - 15:00 Naselje Grabovac: AMBULANTA STARA: 0, BRĐANSKI KRAJ: 152,195B,207A,253, BRDO: 26,66,180-182,186,192-192A,196-198A,202,206-212,216A,248,252A-254,274,278,364,5,97,177G,181A-185A,189-213,247-253,267-277, CENTAR: 0,171A,1111, DOM ZDRAVLJA: 2,177, DONJI KRAJ: 698-700,423, DUBRAVA: 360-362, GORNJI KRAJ: 200, GRABOVAC: 0,179, GRABOVAČKI DRUM: 180C, KOD CRKVE: 0,128A,174A,180-180F,137,171A,175-177E, KOD DOMA: 200, KOD EKONOMIJE: 0, KOD ŠKOLE: 178G,200, KOMANOVIĆA KRAJ: 39, LAZIĆA KRAJ: 227-227A, MATIĆA PUT: 211,421, RAŠICA KRAJ: 268A,361-365, SELO: 186, ŠEVARSKA: 253-253D,269A,347, VIDANSKI KRAJ: 62B,86-102,128,178D,51A,67,85,89-95,99,171-175,
09:00 - 17:00 Naselje LJUBINIĆ: CENTAR: 76,82-86,94-96,122-128,146,156A-156B,93-95,123,147A-147B,231, GORNJI KRAJ: 128-128B,148-156,172-174,234,147,151-155, KOD DOMA: 118A,122B,1BB,97, LIPOVICA: 229B, LJUBINIĆ: 151A, MUZIČKA KOLONIJA: 168,176,17B,
Lazarevac
09:00 - 13:00 Trbušnica, zaseok Crnišava
09:00 - 14:00 Boljkovci - zaseok Ranjci prema Bukovači
Kurir.rs