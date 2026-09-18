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U Beogradu se u subotu, 19. septembra, održava internacionalni „Trofej Beograda” u mačevanju, u disciplini mač, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Turnir se održava u seniorskoj i kadetskoj konkurenciji. Seniorsko takmičenje za žene i kadetsko takmičenje se boduje za domaće rang-liste najboljih mačevalaca u seniorskoj i kadetskoj konkurenciji.

Takmičenje je otvorenog tipa, a dozvoljeno je učešće i stranih takmičara. Eliminacione borbe u grupama počinju 19. septembra u 9 časova u hali „Slodes” na Kanarevom brdu. Direktne eliminacije počinju posle takmičenja u grupama.

Finalne borbe biće održane istog dana posle eliminacionih borbi.

Mačevalački savez Srbije poziva sve ljubitelje mačevanja i sporta da dođu na finalna takmičenja, a ulaz je besplatan. Pokrovitelj takmičenja je Sekretarijat za sport i omladinu. „Trofej Beograd” u mačevanju će poslužiti za prezentaciju mačevanja najvišeg nivoa, afirmaciju i dobre rezultate domaćih takmičara i dalje popularisanje mačevalačkog sporta u Beogradu i Srbiji.