TROFEJ BEOGRADA 2026 U MAČEVANJU: Sjajan sportski dan u subotu u hali Slodes na Kanarevom brdu
U Beogradu se u subotu, 19. septembra, održava internacionalni „Trofej Beograda” u mačevanju, u disciplini mač, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.
Turnir se održava u seniorskoj i kadetskoj konkurenciji. Seniorsko takmičenje za žene i kadetsko takmičenje se boduje za domaće rang-liste najboljih mačevalaca u seniorskoj i kadetskoj konkurenciji.
Takmičenje je otvorenog tipa, a dozvoljeno je učešće i stranih takmičara. Eliminacione borbe u grupama počinju 19. septembra u 9 časova u hali „Slodes” na Kanarevom brdu. Direktne eliminacije počinju posle takmičenja u grupama.
Finalne borbe biće održane istog dana posle eliminacionih borbi.
Mačevalački savez Srbije poziva sve ljubitelje mačevanja i sporta da dođu na finalna takmičenja, a ulaz je besplatan. Pokrovitelj takmičenja je Sekretarijat za sport i omladinu. „Trofej Beograd” u mačevanju će poslužiti za prezentaciju mačevanja najvišeg nivoa, afirmaciju i dobre rezultate domaćih takmičara i dalje popularisanje mačevalačkog sporta u Beogradu i Srbiji.
Kurir.rs