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Tokom izvođenja radova na izgradnji fekalne i kišne kanalizacije u Ulici auto-put za Zagreb (Novi Beograd) – faze 3 i 4, doći će do promena u radu linije javnog prevoza 76, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Izmena se odnosi na period od 16. do 30. septembra.

Radovi podrazumevaju iskop rova u kolovozu ove ulice, na delu od benzinske pumpe „NIS Petrol” do zone raskrsnice sa Smolućskom ulicom (leva strana gledano ka ulici), pri čemu će vozila sa linije 76 saobraćati u oba smera Ulicom dr Žorža Matea do okretnice „Bežanijska kosa”, bez svraćanja pored JKP-a „Zelenilo – Beograd”.