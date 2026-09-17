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Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Egipatskoj ulici (Novi Beograd), od 17. do 19. septembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na desnoj strani kolovoza u Egipatskoj ulici (gledano u smeru ka Surčinu), na delu od kućnog broja 1f do zone raskrsnice sa Gandijevom ulicom (gledano u smeru ka Surčinu). Tokom izvođenja radova predmetna deonica će biti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Vozila sa linija 45, 71, 601, 601N i 603N će u smeru ka Surčinu saobraćati na trasi: Tošin bunar – Bulevar heroja sa Košara – Omladinskih brigada – Jurija Gagarina – Gandijeva – Vojvođanska i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnim trasama.

Linija 82 (u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Gandijevoj ulici) će u smeru ka Surčinu saobraćati na trasi: Tošin bunar – Bulevar heroja sa Košara – Omladinskih brigada – Jurija Gagarina i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi.

Vozila javnog prevoza će na izmenjenom delu koristiti sva postojeća stajališta javnog prevoza.

Privremeno se ukida autobusko stajalište „Železnička stanica Tošin bunar” (smer ka Surčinu) za linije 45, 71, 82, 601, 601N i 603N, navodi se u saopštenju.