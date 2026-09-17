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U Centar za hitnu pomoć Vojnomedicinske akademije (VMA) tokom jučerašnjeg dana zbrinuti su su pacijenti iz cele Srbije, a ne samo iz Beograda, dok su dežurni lekari imali izuzetno burnu i dinamičnu noć.

Glavni dežurni internista VMA, pukovnik profesor doktor Milan Petronijević istakao je da je tokom dežurstva pregledano 527 pacijenata, dok je ukupan broj obavljenih pregleda premašio 600.

Zbog ozbiljnosti zdravstvenog stanja, na kliničko lečenje na VMA primljen je 61 pacijent.

Saobraćajni traumatizam i pad sa skele

Među zbrinutima je zabeleženo 11 težih povreda, nastalih pretežno u saobraćajnim nesrećama. Pored saobraćajnog traumatizma, zabeležen je i teži pad sa skele, pri čemu je pacijent zadobio prelom zglobatične kosti.

Na sreću, u ovim slučajevima nije bilo povreda koje su direktno životno ugrožavajuće.

Pune sale na kardiologiji: Ugrađeno 7 stentova

Izuzetno veliko opterećenje zabeleženo je i na kardiološkom odeljenju VMA, gde su lekari zbrinjavali pacijente sa akutnim kardiološkim stanjima.

Kardiološki timovi uspešno su izveli 7 intervencijskih dilatacija i ugradnji stentova u sali kod pacijenata kojima je bila neophodna hitna kardiološka pomoć.

"Život pacijenta je uvek u prvom planu"

Profesor Petronijević ukazao je na veliki broj transporta pacijenata iz zdravstvenih centara širom Srbije, navodeći primere bolnica iz Požarevca, Loznice i Jagodine.

"Život pacijenta je uvek u prvom planu. Ne treba vitalno ugrožene pacijente transportovati po svaku cenu, nego ih najpre treba stabilizovati", apelovao je prof. dr Petronijević za RTS.

Stiže jesen: Savet reumatologa za hronične bolesnike

Kao reumatolog po specijalnosti, prof. dr Petronijević se osvrnuo i na predstojeći jesenji period i uticaj vremenskih prilika na hronične bolesnike.

Nagle promene temperature, variranje vazdušnog pritiska i naelektrisanje u atmosferi direktno utiču na pacijente koji pate od zapaljenskog i degenerativnog reumatizma, izazivajući pojačane otoke i bolove.

Iako se atmosferske promene ne mogu sprečiti, profesor savetuje pacijentima da se u dogovoru sa svojim izabranim lekarom blagovremeno prilagodi terapija kako bi se lakše prevazišle jesenje tegobe.