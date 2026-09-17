Beograd
GUST DIM KULJA IZNAD BATAJNICE: Nekoliko vatrogasnih vozila juri ka mestu požara, vozači snimili prizor (VIDEO)
- Gust dim širi se iz pravca Batajnice, a nekoliko vatrogasnih vozila stiže iz Beograda na mesto požara.
- Dim se vije iznad naseljenog dela Batajnice, dok ekipe traže najbolji prilaz za intervenciju.
- Još nije poznato šta gori, a više informacija se očekuje uskoro.
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Gust dim širi se iz pravca Batajnice. Nekoliko vatrogasnih vozila iz pravca Beograda stiže na mesto požara.
Kako se saznaje, dim se vije iznad naseljenog dela Batajnice, a vatrogasne ekipe traže najbolje mesto da priđu i intervenišu.
Društvenim mrežama šire se snimci koje su vozači zabeležili i sa auto-puta.
Još nije poznato šta gori. Uskoro se očekuje više informacija.
Kurir.rs/Informer
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