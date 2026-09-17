Slušaj vest

Gust dim širi se iz pravca Batajnice. Nekoliko vatrogasnih vozila iz pravca Beograda stiže na mesto požara.

Kako se saznaje, dim se vije iznad naseljenog dela Batajnice, a vatrogasne ekipe traže najbolje mesto da priđu i intervenišu.

Društvenim mrežama šire se snimci koje su vozači zabeležili i sa auto-puta.

Još nije poznato šta gori. Uskoro se očekuje više informacija.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteBosna i HercegovinaPOŽAR U STARAČKOM DOMU U FEDERACIJI BIH! U bolnicu u Tuzli primljeno dvoje teško povređenih, jedan od pacijenata intubiran i nalazi se na mehaničkoj je ventilac
shutterstock-2152640437.jpg
Severna MakedonijaTRAGEDIJA U DISKOTECI: Marš u znak sećanja na poginule u požaru u Kočanima godinu i po od tragedije
collage.jpg
Hrvatska40 MINUTA JOJ ŽIVOT VISIO O KONCU! Novinarka pala u more dok je požar gutao sve, spasao je vatrogasac od 18 godina
Požar u Cetinju
PlanetaBUKTI VELIKI POŽAR U FRANCUSKOJ! Vatra se brzo širi, 200 vatrogasaca i 14 letelica u borbi s plamenom
Požari u Francuskoj.