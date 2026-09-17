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Savski park u Beogradu na vodi 19. i 20. septembra biće u znaku najmlađih. Tada će biti održan 42. Dečji sajam, koji će i ove godine okupiti decu, roditelje, brojne izlagače i učesnike i biće humanitarnog karaktera

Sajam će trajati od 10 do 19 časova, a program na velikoj bini planiran je od 11 do 19 sati. Mališane očekuje bogat vikend, od nastupa dečjh horova, baletskih i folklornih grupa, preko animatora i omiljenih dečjih junaka, do predstava, radionica, igara i takmičenja.

Foto: Privatna arhiva

U Savskom parku biće i više od 60 izlagača sa sadržajima namenjenim deci različitih uzrasta i njihovim roditeljima. Ideja je da deca ne budu samo publika, već da se ukljuce u program, isprobaju razlicite aktivnosti, nauče nešto novo, takmiče se i osvoje nagrade.

Ovogodišnji Dečji sajam imaće i humanitarni deo. Biće organizovan bazar za HISBAS Centar, koji pruža podršku deci sa razvojnim, neurološkim i motoričkim izazovima i njihovim porodicama. Posetioci ce tako, osim druženja i zabave, imati priliku da podrže humanitarnu akciju i rad Centra.

Foto: Privatna arhiva