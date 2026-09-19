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Ipak, jedna od najprestižnijih škola u u Beogradu, OŠ "Lazar Savatić", od 1. oktobra će uvesti novo pravilo – kutije u kojima će učenici odlagati svoje pametne uređaje i koje neće moći da koriste za sve vreme trajanja nastave.

Direktor ove škole, Goran Petrović, objasnio je za Telegraf.rs pojedinosti ovog novog pravila, pa istakao kako se ono odnosi na sve razrede, od prvog do osmog, ali da je prvenstveno uvedeno zbog učenika starijih odeljenja koji su, kako je primetio, na svojim mobilnim telefonima tokom boravka u školi provodili više vremena nego što je potrebno, dok su ovu odluku jednoglasno prihvatili i Savet roditelja, Školski odbor, ali i Nastavničko veće.