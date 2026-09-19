Beogradska škola od 1. oktobra uvodi zabranu za đake: I nije jedina, mnoge već slede njen primer
Ipak, jedna od najprestižnijih škola u u Beogradu, OŠ "Lazar Savatić", od 1. oktobra će uvesti novo pravilo – kutije u kojima će učenici odlagati svoje pametne uređaje i koje neće moći da koriste za sve vreme trajanja nastave.
Direktor ove škole, Goran Petrović, objasnio je za Telegraf.rs pojedinosti ovog novog pravila, pa istakao kako se ono odnosi na sve razrede, od prvog do osmog, ali da je prvenstveno uvedeno zbog učenika starijih odeljenja koji su, kako je primetio, na svojim mobilnim telefonima tokom boravka u školi provodili više vremena nego što je potrebno, dok su ovu odluku jednoglasno prihvatili i Savet roditelja, Školski odbor, ali i Nastavničko veće.
"Već neko vreme u svakoj učionici postoji mesto za odlaganje telefona. Pravilo je bilo da učenici po ulasku u učionicu odlože uređaje dok traje nastava. Međutim, pokazalo se da su đaci na odmorima non-stop na telefonima, a više puta sam viđao decu kako hodaju ka školi i usput igraju igrice. To je postalo zaista zabrinjavajuće. Imajući u vidu sve negativne strane prekomerne upotrebe ekrana, ove godine smo odlučili da izmenimo pravilnik o korišćenju mobilnih telefona. Ovu odluku su podržali Nastavničko veće, Savet roditelja i Školski odbor", rekao je Petrović.