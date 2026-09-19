Beograd
POMOZIMO! Beograđani, evo na kojim lokacijama danas možemo dobrovoljno dati krv
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na dve lokacije u Beogradu.
Novi Beograd, Immo Outlet Centar, autobus 9-13 časova
Čukarica, Osnovna škola „Ujedinjene nacije“ 10-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
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