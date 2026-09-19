Lekari kažu da rezerve krvi u Bolničkoj banci krvi UKC Kragujevac još uvek nisu na minimumu

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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na dve lokacije u Beogradu.

Novi Beograd, Immo Outlet Centar, autobus 9-13 časova

Čukarica, Osnovna škola „Ujedinjene nacije“ 10-14 časova



Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.