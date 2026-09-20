Staro sajmište dobija novo ruho: Grad Beograd podržava obnovu memorijalnog kompleksa
Grad Beograd u okviru svojih nadležnosti pruža punu podršku da ovo znamenito kulturno dobro, koje neguje sećanje na žrtve nacističkih koncentracionih logora u našem gradu tokom Drugog svetskog rata, u potpunosti bude obnovljeno i privedeno nameni, saopštio je gradski Sekretarija za saobraćaj.
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas Memorijalni centar "Staro sajmište", gde su u toku završni radovi na uređenju kompleksa.
Memorijalni centar "Staro sajmište" je ustanova kulture koja čuva sećanja na žrtve nacističkih koncentracionih logora Jevrejskog prolaznog logora "Beograd" - Topovske šupe i logora na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, Jevrejskog logora "Zemun" i Prihvatnog logora "Zemun".
Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije, postao je korisnik tri objekta na prostoru istoimenog kulturnog dobra.
Centralna kula je prvi objekat koji je obnovljen. Radovi na njenoj obnovi trajali su od juna 2022. do marta 2024. godine, čime je objekat rekonstruisan u savremeni izložbeni prostor.