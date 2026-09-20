Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Grad Beograd u okviru svojih nadležnosti pruža punu podršku da ovo znamenito kulturno dobro, koje neguje sećanje na žrtve nacističkih koncentracionih logora u našem gradu tokom Drugog svetskog rata, u potpunosti bude obnovljeno i privedeno nameni, saopštio je gradski Sekretarija za saobraćaj.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas Memorijalni centar "Staro sajmište", gde su u toku završni radovi na uređenju kompleksa.

Memorijalni centar "Staro sajmište" je ustanova kulture koja čuva sećanja na žrtve nacističkih koncentracionih logora Jevrejskog prolaznog logora "Beograd" - Topovske šupe i logora na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, Jevrejskog logora "Zemun" i Prihvatnog logora "Zemun".

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije, postao je korisnik tri objekta na prostoru istoimenog kulturnog dobra.