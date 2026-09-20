Obrenovac, od 06.00 do 12.00 časova – naselje Mislođin, Kolubarska 8–10 i 22; naselje Obrenovac, Kralja Aleksandra Prvog bb i 163; Obrenovac 0bb; Zabran 0–20G, 26–32A, 1–17, 21–21A, 27A, 61–61A i 111, 1111; Zabranski put 2–2B, 16, 20D–22M, 26, 1 i 9–13A.

Iz nadležnih službi apeluju na građane da imaju u vidu planirane radove i da, ukoliko je potrebno, na vreme obezbede alternativne izvore napajanja za uređaje kojima je električna energija neophodna.