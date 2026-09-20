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Dve saobraćajne nesreće dogodile su se u Beogradu tokom noći, a u jednoj je teže povređen 16-godišnjak prilikom pada sa motora, rečeno je jutros iz gradskog Zavoda za urgentnu medicinu.

Nesreća se dogodila pola sata posle ponoći u Ulici Matice srpske u beogradskom naselju Mirijevo, a 16-godišnjak je prevezen u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 118 intervencija, od kojih je 26 bilo na javnim mestima.

Tom Zavodu najviše su se javljali hronični pacijenti, odnosno građani sa problemima sa pritiskom ili zbog posledica astme.