Slušaj vest

Dve saobraćajne nesreće dogodile su se u Beogradu tokom noći, a u jednoj je teže povređen 16-godišnjak prilikom pada sa motora, rečeno je jutros iz gradskog Zavoda za urgentnu medicinu.

Nesreća se dogodila pola sata posle ponoći u Ulici Matice srpske u beogradskom naselju Mirijevo, a 16-godišnjak je prevezen u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 118 intervencija, od kojih je 26 bilo na javnim mestima.

Tom Zavodu najviše su se javljali hronični pacijenti, odnosno građani sa problemima sa pritiskom ili zbog posledica astme.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradStaro sajmište dobija novo ruho: Grad Beograd podržava obnovu memorijalnog kompleksa
sajmiste.jpg
BeogradBeogradska škola od 1. oktobra uvodi zabranu za đake: I nije jedina, mnoge već slede njen primer
Prazna učionica sa rančevima na klupama
BeogradPlanirana isključenja struje u Beogradu: Ovi delovi grada biće bez električne energije
Utičnica
BeogradSPASITE NEČIJI ŽIVOT! Krv danas možete dati na ovim lokacijama u Srbiji!
BeogradAUTOBUS 76 MENJA TRASU: Evo kuda ide do 30. septembra
Autobus GSP