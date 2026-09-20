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Manifestacija „Bum market” biće održana na pijaci „Zemun” 19. i 20. septembra, od 9 do 16 časova, saopšteno je iz JKP-a „Beogradske pijace”.

Posetioci pijace „Zemun” biće u prilici da, pored bogate ponude poljoprivrednih i neprehrambenih proizvoda, uživaju i u kupovini ručno rađenih igračaka, ženskog i muškog nakita, torbi, dekupaža, heklanih stvari, slika, kao i izboru prirodne kozmetike.

„Beogradske pijace” na ovaj način pružaju podršku ženskom preduzetništvu, ali i raznovrsnu ponudu zemunske pijace čine bogatijom.

Značaj ženskog preduzetništva je višestruk jer doprinosi rešavanju problema nezaposlenosti žena.

Kurir.rs/Beograd.rs

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