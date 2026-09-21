Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
DANAS BEZ VODE OVAJ DEO ZVEZDARE: Spremite zalihe, česme suve od 8 ujutru do 23 časa
Slušaj vest
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda i izvođenja završnih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u ponedeljak, 21. septembra 2026. godine, u periodu od 8 do 23 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Milana Rakića, od Batutove do Belopalanačke,
Preševskoj,
Hektorovićevoj,
Brsjačkoj,
Geršićevoj,
Cara Jovana Crnog,
Divčibarskoj,
Bukureškoj,
Spase Garde,
Miloša Savkovića, i
Učitelja Miloša Jankovića.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši