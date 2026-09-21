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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda i izvođenja završnih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u ponedeljak, 21. septembra 2026. godine, u periodu od 8 do 23 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Milana Rakića, od Batutove do Belopalanačke,
Preševskoj,
Hektorovićevoj,
Brsjačkoj,
Geršićevoj,
Cara Jovana Crnog,
Divčibarskoj,
Bukureškoj,
Spase Garde,
Miloša Savkovića, i
Učitelja Miloša Jankovića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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