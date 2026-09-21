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Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže u opštini Savski venac, od ponedeljka, 21. septembra 2026. godine, do subote, 26. septembra 2026. godine. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 sati osetiće sledeći potrošači:

21/22.09.2026. godine – blok oivičen ulicama Brankov most, Hercegovačkom, Karađorđevom, Gavrila Principa, Balkanskom, Admirala Geprata, Savskom, Sarajevskom (sa pripadajućom mrežom bočnih ulica),

22/23.09.2026. godine – blok oivičen ulicama Kneza Miloša, Nemanjinom, Resavskom, Svetozara Markovića, Masarikovom, Kralja Milana, Bulevarom oslobođenja i Autoputom,

23/24.09.2026. godine – blok oivičen ulicama Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Neznanog junaka, Banjički venac, Ljutice Bogdana i Autoputom,

24/25.09.2026. godine – blok oivičen ulicama Bulevar vojvode Mišića, Vase Pelagića, Sanje Živanovića, naselje Senjak, deo naselja Topčidersko brdo, deo naselja Dedinje oivičeno Bulevarom vojvode Putnika, ulicama Užičkom i Teodora Drajzera,

25/26.09.2026. godine – blok oivičen ulicama Bulevar kneza Aleksandra Karađorševića, Mihajla Avramovića, Kraljice Ane, Crnotravskom, Neznanog junaka, Bulevar patrijarha Pavla, Gardijskom i Topčiderskom.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.