isključenja struje
DANAS BEZ STRUJE OVIH 6 DELOVA BEOGRADA: Proverite da li ste na spisku
Slušaj vest
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Savski venac
08:30 - 14:00 PIVLjANINA BAJA: 83,87,
Čukarica
08:30 - 14:00 KNEZA VIŠESLAVA: 86 b,88-90,
Rakovica
08:30 - 14:00 KOSTE ŽIVKOVIĆA: 1-3, M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 2-6, SRZENTIĆEVA: 6-8,5-9,
Zemun
09:00 - 14:00 Naselje UGRINOVCI: BEOGRADSKA: 154-170, NOVA 16: 1-11,
Mladenovac
09:00 - 14:00 Naselje KOVAČEVAC: KOVAČEVAC: bb,2,580A,614,944-946A,1334,3A,15,181,531,537,541,589,605,609A,625A,643,649, LAZARA ČOKIĆA: 8A-8B,16,3B, NOVA 51: 4A, NOVA 90: 7,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Kruševica - zaseok Dom, Igralište Dudovica - zaseok Okolac
09:00 - 14:00 Boljkovci - Zaseok Ranjci prema Bukovači
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši