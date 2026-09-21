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Spisak isključenja struje u Beogradu.

Savski venac

08:30 - 14:00 PIVLjANINA BAJA: 83,87,

Čukarica

08:30 - 14:00 KNEZA VIŠESLAVA: 86 b,88-90,

Rakovica

08:30 - 14:00 KOSTE ŽIVKOVIĆA: 1-3, M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 2-6, SRZENTIĆEVA: 6-8,5-9,

Zemun

09:00 - 14:00 Naselje UGRINOVCI: BEOGRADSKA: 154-170, NOVA 16: 1-11,

Mladenovac

09:00 - 14:00 Naselje KOVAČEVAC: KOVAČEVAC: bb,2,580A,614,944-946A,1334,3A,15,181,531,537,541,589,605,609A,625A,643,649, LAZARA ČOKIĆA: 8A-8B,16,3B, NOVA 51: 4A, NOVA 90: 7,

Lazarevac

08:00 - 14:00 Kruševica - zaseok Dom, Igralište Dudovica - zaseok Okolac
09:00 - 14:00 Boljkovci - Zaseok Ranjci prema Bukovači

Kurir.rs

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