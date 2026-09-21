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Novo groblje otvara jesenju sezonu besplatnih obilazaka i tim povodom organizuje četiri obilaska u narednom periodu. Ova jesenja akcija vođenih tura održava se i kao omaž obeležavanju 140 godina od osnivanja Novog groblja, 25 godina od osnivanja Udruženja kulturno značajnih grobalja Evrope čiji je Novo groblje član od 2004. godine i 15 godina od prve vođene ture organizovane na Novom groblju u sklopu „Beogradske internacionalne nedelje arhitekture”, saopšteno je iz JKP „Pogrebne usluge” Beograd.

U nedelju 4. oktobra u 11 časova biće organizovana šetnja „Dok god ima mraka, biće i svanuća8 iz serijala obilazaka „Stvarali su perom i dušom”. U okviru bogate riznice Novog groblja i sećanja na živote koje čuvaju njegove aleje biće izdvojene priče o buntovnicima duha, večitim Odisejima, ljudima o kojima je mnogo pisano, ali nikad dovoljno, jer se uvek nešto može dodati i otkriti. Ova tura je posvećena književnicima i pesnicima dvadesetog veka.

U nedelju 18. oktobra u 11 časova biće organizovana vođena tura „Bardovi srpskog glumišta”

Gde će se posetioci podsetiti priča o životima velikih glumačkih legendi.

U nedelju 1. novembra u 11 časova zainteresovane posetioce očekuije obilazak pod nazivom „Tragom istaknutih vojskovođa i heroja Prvog svetskog rata sahranjenih na Novom groblju u Beogradu”.

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa pričama iz života istaknutih vojskovođa, heroja i heroina koji su svojim postignućima ostavili duboki trag u istoriji i svesti srpskog naroda, ali i šire.

Trajanje svih navedenih obilazaka je 120 minuta. Mesto okupljanja je na platou kod glavne kapije Novog groblja u ulici Ruzveltova 50.

Obilaske vodi dr Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti.

Svi obilasci su besplatni, a prijave nisu potrebne.

Dodatne informacije mogu se dobiti na info@beogradskagroblja.rs, ili na brojeve telefona: 011/2071-341 i 011/2071-342 (radnim danima od 7 do 15 časova).