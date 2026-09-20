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Danas je u kasnim popodnevnim časovima na Novom Beogradu izbio požar, a vatrogasne ekipe intervenišu na terenu.

Vatru gasi jedno vatrogasno vozilo sa pet vatrogasaca, a gore trava i nisko rastinje, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Požar je izbio u ulici Vajara Živojina Lukića.

Kurir.rs/Blic

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